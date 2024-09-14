特朗普所稱“移民吃狗”被證實為謊言，演變成炸彈恐怖威脅. September. 14, 2024 07:37. by 金寶拉記者 purple@donga.com. “在斯普林菲爾德，移民捕食寵物貓和寵物狗。” 美國共和黨總統候選人、前總統特朗普當地時間10日在電視辯論中做出的有關移民的發言引起了軒然大波。在特朗普提到的城市裏，甚至發生了炸彈恐怖襲擊的威脅。 據路透社等媒體報道，俄亥俄州斯普林菲爾德市當局2日表示：“由於收到針對多個設施的炸彈威脅，將關閉市政府。”該市相關人士表示：“當天上午8時24分左右，市內多家機構和媒體收到了炸彈威脅郵件。”居住在斯普林菲爾德的海地出身移民們也在訴說著恐懼。據悉，部分移民家屬在電視辯論後沒有把子女送到學校。 美國政府和地區當局正在致力於宣傳特朗普的發言是“謊言”。斯普林菲爾德市當局表示：“從未接到過移民吃掉其他居民寵物的舉報。”美國白宮12日也批評說：“（特朗普所稱）擴散了垃圾，使居民的生活陷入危險。” 但“移民捕食寵物”的陰謀論以共和黨極右勢力為中心不斷擴散。特別是當地有人指出，這壹主張源於以“極右陰謀論者”聞名的勞拉·盧默（音）。 盧默是在社交媒體X擁有120萬名粉絲的女性網紅，最近經常出現在特朗普的活動中。據悉，在舉行電視辯論的10日和特朗普遭遇暗殺槍擊的第二天即7月14日，盧默還和特朗普壹起乘坐了專機。11日在紐約舉行的“9·11恐怖事件追悼活動”上，她也和特朗普同行。 英國《泰晤士報》報道說：“盧默在辯論前幾天在社交媒體上散布了‘移民吃寵物’的陰謀論。她慫恿特朗普將其用於攻擊對方。”美國有線電視新聞網（CNN）也援引消息人士的話報道說：“盧默甚至知道特朗普的個人電話號碼，對特朗普發揮著相當大的影響力。”

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