“施暴和脅迫下的非法貸款，本金和利息均無效”……黨政本月推動立法. September. 12, 2024 08:39. by 趙權亨記者、尹多彬記者 buzz@donga.com、empty@donga.com. 執政黨和政府決定推進修訂《貸款業法》，對於傷害身體、施暴、威脅、販賣人口、性剝削、追討性剝削等反社會貸款合同，將使本金和利息無效化。黨政決定把未登記的貸款業者的法律名稱變更為非法私人金融業者。其宗旨是，把屬於非法的未登記業主明確規定為非法。為了防止零散貸款業泛濫造成的損失，貸款企業的自有資本條件將從個人1000萬韓元上調到1億韓元，法人從5000萬韓元上調到3億韓元。 共同民主黨也決定將根除非法高利貸的《貸款業法》修訂案作為本黨的重點法案推進，因此相關法案在9月的定期國會上得到處理的可能性增大。揭發非法高利貸組織實態的《東亞日報》英雄題材組進行了《陷阱：陷入金錢的圈套》系列報道後，政府和國會正式開始推進綜合對策。 國民力量黨政策委員會議長金相勛11日在“保護金融弱勢群體及根除非法私人金融對策”黨政協議會結束後會見記者時表示：“為了應對嚴重侵害民生的非法私人金融，確定了根除非法私人金融及制度改善最終方案。黨政將積極推進法律修改，同時還將持續加強旨在根除非法私人金融的調查、管制和處罰。”國民力量黨計劃不久後從金融委員會手中接過貸款業法修訂案，並通過議員提議立法。 此前，共同民主黨也提出了超過法定最高利率（20%）的貸款、將未登記貸款業者的貸款利息無效化、強化貸款企業自身資本條件等內容的貸款業法修訂案共11件。共同民主黨核心相關人士表示：“根除非法高利貸是李在明代表從城南市長時期開始就重點推進的平民支援政策的壹環。政府和執政黨也提出了相關修正案，朝野可以面對面進行協商。”

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