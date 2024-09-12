特朗普“移民吃掉伴侶犬”的荒唐發言 VS 哈裏斯“創造80萬個工作崗位”的誇大其辭. September. 12, 2024 08:39. by 李基旭 記者 71wook@donga.com. 美國共和黨總統候選人特朗普當地時間10日在電視辯論中發表了“產後可以墮胎”“移民吃掉寵物犬”等荒唐言論。共同民主黨總統候選人哈裏斯因誇大自己擔任副總統的拜登政府創造的工作崗位數量而受到批評。 特朗普當天表示：“哈裏斯說，懷孕第9個月墮胎絕對可以，但這是出生後的‘處決’。因為孩子已經出生，所以不再是墮胎。”共同民主黨副總統候選人蒂姆·沃爾茲擔任州長的明尼蘇達州主張，不論懷孕月數多少，允許墮胎就是“出生後處決”。 對此，主持辯論的ABC主持人林賽·戴維斯立即糾正說：“沒有壹個州殺死已出生的孩子是合法的。”《紐約時報》也報道說，以2022年為準，明尼蘇達州完全沒有墮胎懷孕7-9個月的胎兒的情況。 特朗普聲稱：“非法移民捕食美國人飼養的寵物貓和寵物狗。”他提到社交媒體上的傳聞，聲稱在從加勒比海海地合法來到美國的移民居住的俄亥俄州斯普林菲爾德的壹所住宅中，有貓被人類捕食的痕跡。對此，另壹名辯論主持人大衛·繆爾反駁道：“ABC新聞向相關地區相關人士了解的結果顯示，沒有可信賴這壹主張的根據。” 哈裏斯表示：“在擔任副總統期間，創造了80萬個制造業工作崗位。”但CBS分析美國勞動統計局資料的結果顯示，拜登政府上臺的2021年1月以來到上個月為止，美國只創造了約73.9萬個制造業相關工作崗位。

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