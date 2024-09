比肩披頭士樂隊!BTS入圍公告牌評選“21世紀最偉大流行明星”. September. 12, 2024 08:39. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 美國公告牌(Billboard)評選並公開“21世紀最偉大流行明星”(Billboard's Greatest Pop Stars of the 21st Century),韓國組合防彈少年團(BTS)入圍,排名第19位。 10日(當地時間),美國音樂媒體公告牌通過官方網站做出了上述表示。公告牌稱:“防彈少年團掀起了世界性的轟動,取得了比肩披頭士樂隊級的成功”,“防彈少年團打破了壹直以來阻礙K-POP、韓國藝人的天花板。在21世紀,防彈少年團創造了其他韓國組合無與倫比的成就。” 公告牌指出能夠消化多種音樂體裁的防彈少年團成員們的力量是成功的秘訣。公告牌表示,“七位成員在所有演出領域展示出K-POP訓練體系的優勢”,“幾年來,成員們各自創造了自己的道路,在此過程中獲得了歷史性的贊譽。”公告牌稱,“成員們不僅表演HipHop舞蹈,還表演空中舞蹈、芭蕾等,可以找到與邁克爾•傑克遜等其他偉大歌手相比較的各種視頻。” 防彈少年團的粉絲俱樂部“阿米”的重要性也受到了關註。公告牌表示:“防彈少年團打造了從積極、愛、團結的訊息中獲得靈感的共同體。阿米不分年齡、人種、宗教。比起壹般的粉絲俱樂部,能讓組合的發展更長遠。” 公告牌還介紹了防彈少年團首次拿下“百大金曲”榜單第壹名的歌曲《Dynamite》、連續10周獲得“百大金曲”第壹名的《Butter》的票房和各種記錄。防彈少年團在公告牌主單曲排行榜“百大金曲”和主專輯排行榜“200大專輯”中分別6次占據榜首。組合還先後5次被提名美國最具權威的大眾音樂頒獎典禮—格萊美獎。 公告牌從上月21日開始每周公開2名“21世紀最偉大流行明星”名單,從第25位開始依次公開。英國歌手艾德•希蘭(第24位)、美國歌手布魯諾•馬爾斯(第20位)等世界級明星被提及,目前已經公開到了第19位。公告牌表示:“這是試圖整理在美國最重要、影響最大的流行歌星的目錄。”

