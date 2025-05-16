中國推動人工智能義務教育，韓國卻因公開學力問題爭論不休



韓國大法院近日裁定，允許公開首爾市中小學學生基礎學力評估結果的首爾市議會條例合法。大法院15日就首爾市教育監請求判定該條例無效的訴訟，作出支持市議會的判決。大法院指出，雖然基礎學力管理屬於教育部權限，但市議會亦可制定符合地區實際的具體教育政策，公開評估結果亦符合上位法。由此，首爾成爲全國17個市道中首個有權公開基礎學力診斷結果的地區。



基礎學力診斷評估系每學期初針對小學一年級至高中一年級學生實施的測試，評估結果僅供學校掌握，學生及家長不得知悉。2023年，因新冠疫情長期化引發學力下滑擔憂，首爾市議會制定條例，規定公開各校評估結果，並賦予教育監協助減少未達標學生的義務。教育監則主張此舉助長過度競爭與學校排名，提起訴訟。大法院判定，該條例“保障了市民對學校教育的知情權，並能提升參與度，有助於提升基礎學力”。



各校學生學力水平本應是家長與學生最基本的信息。美國、日本、法國等先進國家均公開學校學業成績及大學升學情況，以保障教育消費者知情權，並促使學校形成良性競爭。爲了確認這一理所當然的權利，韓國竟需上訴至大法院，令人驚訝。市教育廳雖主張基礎學力管理是其固有職責，但正因教育當局未能有效履職，市議會纔出面立法。



當前，全球科技競爭日趨激烈，美國、中國等國正大幅強化基礎教育階段的數學與信息技術課程。中國更分階段推動在中小學全面實行人工智能義務教育以大量培養人工智能人才。然而，韓國教育當局不僅無力制定未來導向的教育政策，反而以減輕學生負擔爲由減少學習量，並圍繞是否公開基礎學力結果等老問題展開法律攻防，白白浪費兩年時間。這樣的學校，又怎能獲得公衆信任？唯有負責任地教學、公開成果、接受評價，才能拯救公立教育，重樹教師權威。

