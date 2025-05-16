凱爾特人隊的梁鉉俊“攻入賽季第6球”

蘇格蘭足球超級聯賽（第壹級聯賽）凱爾特人隊的梁鉉俊（23歲）時隔3個月再次首發出場，憑借本賽季個人第6粒進球幫助球隊取得了勝利。15日，梁鉉俊在蘇格蘭阿伯丁皮托德裏體育場舉行的與阿伯丁隊的2024~2025賽季蘇格蘭超級聯賽第37輪客場比賽中首發出場。這是梁鉉俊自2月16日與鄧迪聯隊的比賽後，時隔3個月再次在聯賽中首發出場。作為左前鋒出戰的梁鉉俊上場70分鐘，為球隊以5比1大勝起到了決定性作用。凱爾特人隊在上半場第31分鐘率先攻入壹球，但在第42分鐘被對方扳平比分，隨後梁鉉俊在上半場補時階段攻入了2比1反超比分的壹球。梁鉉俊截獲隊友詹姆斯•福勒斯特的傳球被對方防守隊員擋出的皮球，用右腳冷靜地射入對方球門。這是梁鉉俊在本賽季正式比賽中取得的第6粒入球。上半場領先的凱爾特人隊在下半場又連入3球，取得了壹場完勝。梁鉉俊在本賽季聯賽中攻入5球，蘇格蘭足總杯（SFA）攻入1球。助攻次數也達到了6次。足球統計專業媒體“Fotmob”當天給梁鉉俊打了8.1分。憑借當天的勝利，凱爾特人隊取得29勝4平4負（積91分）戰績，領先排名第二的格拉斯哥流浪者隊（積74分）17分。凱爾特人隊在上個月27日已早早提前確定了冠軍。金正勛記者 hun@donga.com