應該允許媒體采訪非公開的“總統主持的首席秘書會議”. September. 12, 2024 08:38. . 文在寅政府時節，青瓦臺每周壹都會舉行由總統主持的所謂“首席-助理（首席秘書-助理）會議”。在會議上，秘書級以上的青瓦臺幕僚們聚集在壹起，聽取總統的講話，並就懸案進行發表和討論。記者還清楚地記得，作為記者團輪流進入的“Pool記者”，進入青瓦臺與民館舉行的首席-助理會議，親自回應了總統的發言，並描寫了場景。 出入遷移到龍山的尹錫悅政府總統室時感受到的不同之處之壹，就是名字換成了“總統主持的首席秘書會議”。不是由大部分秘書級人士出席，而是以首席秘書為主的非公開進行的小範圍會議，這是與文在寅政府青瓦臺的不同之處。其結構是召開非公開會議後，發言人只向媒體通報總統的主要發言。本月9日“總統主持的首席秘書會議”結束後，公開的信息只有壹句：“尹總統在中秋節前夕指示，‘盡全力檢查拖欠工資、民生物價、應急醫療體系’。” 李明博、朴槿惠政府也采取了向媒體公開“總統主持的首席秘書會議”的做法。記者詢問了現政府初期在總統室工作過的相關人士，他解釋說：“總統主持的首席秘書會議之所以不公開，是因為‘門口采訪（簡略式記者會）’。”尹總統幾乎每天都在上班路上與記者們進行壹問壹答的信息，因此沒有感覺到另行公開首席秘書會議的必要性。尹總統就任後進行了61次的門口采訪，因為MBC記者的抗議性提問和與總統室相關人士的舌戰等，在2022年11月實行6個月後中斷。當時總統室表示，“門口采訪是為了與國民進行開放的溝通而準備的。如果能夠制定能夠很好地體現其宗旨的方案，將討論是否重啟”，但時過1年零10個月也沒有重啟。 最近，總統室內部還出現了將位於辦公樓壹層的記者室搬到正在辦公樓內建設的國防宣傳院新辦公樓的說法。分析認為，這名義上是為了給媒體人創造更加舒適的環境，實際上是為了解決大樓內空間不足的問題，反映出要與令當權者感到不舒服的媒體保持更遠距離的認識。 本月初，尹總統在“壹統超市”及急診室現場的行動中，在沒有“Pool記者”的情況下，由隸屬於總統室的攝影、攝像負責人同行進行了“專屬采訪”，也引發了後話。令人懷疑這是不是為了從根本上杜絕今年3月訪問良才洞壹統超市時發生的“大蔥爭議”等口舌之爭而采取的措施。 從這些事例來看，龍山“把重點放在溝通上”的媒體觀是不是正在逐漸改變。值得慶幸的是，尹總統上個月召開國政新聞發布會兼記者招待會，遵守了按季度召開記者招待會的約定。 總統主持的首席秘書會議與每兩周壹次由總統主持的國務會議壹道，是每周壹次直接向國民傳達總統想法和信息的窗口。雖然為時嫌晚，總統室應該像以往政府壹樣，研究把這壹會議改為Pool記者入場的公開活動、將尹總統講話全文毫無保留地告知國民的方案。任期還剩下壹半，總統卻表現出回避對媒體露面的姿態，這令人擔心會讓人覺得是缺乏自信或閉塞行為。

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