聖地亞哥隊主教練：“金河成能否在年內復出還是未知數”. September. 11, 2024 07:40. by 李憲宰 uni@donga.com. 看似順利的金河成（30歲•聖地亞哥教士•照片）的復出再次陷入了迷霧之中。 美國職業棒球大聯盟（MLB）官方網站MLB.com10日援引聖地亞哥隊主教練邁克•希爾特的話報道說：“金河成能否在年內復出變得不透明。”前壹天，希爾特教練在與舊金山巨人隊的比賽之前曾表示：“金河成的身體狀況並不像我們所希望的那樣。” 球隊的主力遊擊手金河成在上月19日與科羅拉多洛基隊的比賽中以安打出壘後，在投手牽制局時急忙回到1壘時右肩受傷。金河成在兩天後被診斷為肩部炎癥，自2021年進軍MLB以來首次被列入傷病名單（IL）。當時預計10天左右金河成會重新回到球場，但現在看來恢復情況不是很好，時間延長了。 專心恢復的金河成最近才歸隊訓練，繼擊球後還進行了送球訓練。但是在8日與舊金山巨人隊的比賽之前進行送球訓練時，受傷部位再次感到不舒服。 因此，聖地亞哥俱樂部認為金河成的空白期會延長，正在準備“B計劃”。曾擔任主力遊擊手的桑德爾•博哈爾茨受到金河成擠壓，從今年開始轉戰二壘，由遊擊手、壹壘手傑克•克倫沃斯擔任壹壘。實際上，希爾特教練在9日的比賽中，在第5局首發遊擊手梅森•麥科伊的擊球位時，讓替補擊球手多諾萬•索拉諾擔任替補，在防守上讓博哈爾茨擔任遊擊手，克倫沃斯擔任2壘手。希爾特教練表示：“金河成的復出時間現在還不確定。幸運的是，我們還有其他選擇。”

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