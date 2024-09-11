信用A等級韓國企業即將突破10家……“危機經營的力量”. September. 11, 2024 07:39. by 金在亨記者、韓在熙記者 monami@donga.com、hee@donga.com. 從標普、穆迪、惠譽等世界三大信用評價公司獲得上位等級A等級（A-、A3、A-以上）的非金融系列韓國企業數量有望歷史上首次超過10家。今年現代汽車和起亞汽車等企業被評為A級，僅上半年（1月-6月）就有9家，已經超過了5年前的7家（以年底為準）。有評價認為，在大流行、供應網重組、地緣政治不確定性等即將到來的時期，韓國企業特有的“危機經營”能力發揮了價值。 ● 僅上半年就有9個A等級，成為國際信用“優等生” 本報10日對金融監督院電子公示系統進行分析，結果顯示，今年上半年被三大信用評價公司評為A等級的公司有9家。這是除金融、保險、投資公司外，在此期間接受評價的企業標準。以同樣的標準，5年前的這個數值是7處。當時沒有得到A等級的現代汽車、起亞、現代摩比斯、浦項制鐵控股公司等得到了上調評價，數值有所增加。 考慮到下半年（7月-12月）每年獲得A級的韓國電力公社和韓國天然氣公社的評價，預計有史以來首次突破10處。獲得A等級的企業數量從2014年的7家到去年的9家，壹直停留在10家以下。 評價國家信用等級的三大信用評價公司評價等級分為長期標準標普22等級（AAA-D）、穆迪21等級（Aaa~C）、惠譽20等級（AAA-D）。其中A等級是債務償還能力充分，被分類為“適合投資”的中上層等級。不僅要經過以財務報表為基礎的收益性（銷售營業利潤率等）分析，還要經過事業投資組合、支配結構、市場內地位、經營透明性等分析企業根本競爭力的復雜而復雜的程序。 如果在這裏得到很高的評價，不僅可以發行低利率公司債券的直接效果，還會對品牌形象和地位產生影響。淑明女子大學經濟系教授姜仁洙表示：“如果獲得A等級，對外信任度就會上升，發行公司債券時不僅可以獲得有利的利率，而且有利於吸引海外主要機構的投資。” ● 在新冠疫情期間等危機狀況下發揮特有的應對能力 2016年，因韓國部署薩德（末段高空區域防禦系統）而勃然大怒的中國采取報復措施，導致現代汽車在中國的銷量暴跌，2018年，世界三大信用評級機構之壹的標普將現代汽車、起亞的信用等級從原來的A-下調至BBB+，並賦予“負面”的預測，人們甚至擔心會進壹步下調評價。 僵硬的韓中關系在5年後的今天依然如故，但在信用評價上卻完全改變了氛圍。今年現代汽車、起亞汽車不僅從標普，還從穆迪、惠譽等其他全球信用評價公司接連獲得A等級上調評價。從三大信用評價公司都獲得A等級的整車除了現代汽車、起亞之外，只有豐田、本田、奔馳。 有分析認為，這是現代汽車集團迅速應對危機狀況的能力帶來的結果。實際上，現代汽車和起亞在2022年車載半導體不足等供應網危機中，首次躍居世界銷量第三位，發揮了潛力。在日本本田等競爭企業因找不到零部件而生產、銷售量暴跌的情況下，提高了銷售排名。 世宗大學經營學系教授金大鐘（音）解釋說：“為了在貿易依賴度高的韓國生存下去，企業們只能重視應對對外狀況的能力，在防止新冠大流行期間、生產系統崩潰的同時，還迅速采取了供應網多元化的對策。”

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