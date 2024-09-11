“歐洲被美國和中國排擠，面臨實際危險…半導體等需要每年1200萬億韓元的扶持政策”. September. 11, 2024 07:39. by 李智潤記者 asap@donga.com. “要想阻止歐洲競爭力的衰落，必須制定超大型扶持政策。” “超級馬裏奧”前歐洲央行總裁馬裏奧•德拉吉（照片）9日表示，歐盟的整體競爭力處於“實際存在的危險”，並提出了每年8000億歐元（約1200萬億韓元）的投資等扶持政策。他警告說：“人工智能（AI）、半導體等尖端產業的發展速度落後於美國、中國等，而且歐盟整體復雜的決策結構等也成為發展的障礙”，“如果現在不應對，將永遠處於落後位置。” 德拉吉前總裁9日在歐盟總部所在地比利時布魯塞爾發表了《歐盟競爭力的未來》報告書。他提出的8000億歐元約占歐盟國內生產總值（GDP）的4.7%。考慮到第二次世界大戰後的1948年，美國向歐洲提議的復興計劃“馬歇爾計劃”規模是當時歐盟GDP的1%至2%，可以看出其規模有多大。該報告書是應最近成功連任，並將從11月起開啟最新5年任期的歐盟執行委員長烏爾祖拉•馮德萊恩的要求制定的。 德拉吉前總裁指出：“最近50年間，沒有出現過價值1000億歐元以上的歐洲企業，2008年世界金融危機以後，歐洲獨角獸企業（企業價值10億美元以上的非上市企業）中有30%離開了歐洲。”革新企業的數量、主要上市企業的市價總額、資本市場規模等已經遠遠落後於美國，另壹方面，美國則陸續引進了《通貨膨脹削減法（IRA）》和半導體法等，正在積極吸引外國企業的投資。 對此，他敦促“泛歐洲半導體戰略”迫在眉睫。德拉吉前總裁強調說，不是個別成員國，而是整個歐盟要加強半導體投資，對美國等國家的半導體出口限制要齊心協力進行防禦。 另外，他還表示，脫碳等目前歐洲的親環境政策降低了能源技術力，並強調眼下“增長是首要的”。這與俄羅斯侵略烏克蘭導致歐洲能源危機浮出水面不無關系。目前歐洲的工業用電價格是美國的約1.6倍。德拉吉前總裁也指出歐洲最大的危機是“昂貴的能源價格”，敦促制定銅、鋰等主要產業礦物的確保方案。 德拉吉前總裁在上世紀90年代擔任祖國意大利的財政部長時，通過削減政府支出、國營企業民營化等強有力的結構調整，減少了慢性財政赤字，被稱為“超級馬裏奧”。有人評價說，他就任ECB總裁後成功平息了南歐經濟危機。

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