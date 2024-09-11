結束9個月抗癌治療的英國太子妃：“穿過黑暗，迎來光明”. September. 11, 2024 07:38. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. “我將與妳們同行，手牽著手，肩並著肩。” 今年年初公開與癌癥抗爭事實的英國太子妃凱特•米德爾頓（42歲）最近表示已經完成了化療，並向和自己壹樣與癌癥作鬥爭的患者們送去了鼓勵和支持。 凱特王妃9日在“X”上傳的視頻中表示：“可以告知大家，自己終於完成了化療，對此感到無比安心。”她說，自己與病魔作鬥爭，丈夫威廉王子和3個子女等家人也度過了非常艱難的時間，並表示，“必須找到克服暴風肆虐的大海的方法。” 同時，凱特王妃還介紹說：“在與病魔作鬥爭的過程中，對壹直以來認為理所當然的事情也產生了感激之情。”對於和自己壹樣正在與病魔作鬥爭的癌癥患者—我將與妳們同行，手牽著手，肩並著肩。黑暗中會有光明，讓這道光芒閃耀吧。 另外，她還介紹說，正在期待不久後回歸正式業務進行活動的日子。據英國廣播公司（BBC）報道，凱特王妃有可能參加今年11月的顯忠日活動、12月的聖誕節演出等對外活動。 但是凱特王妃表示，“為了治愈，旅程很長。為了在沒有癌癥的狀態下生活，我會盡我所能。”這可以解釋為，雖然反復進行化療，但尚未痊愈。 此前，英國王室沒有詳細公開王室成員的健康狀況。但是凱特王妃去年12月參加聖誕節禮拜後，在沒有進行特別說明的情況下，長時間沒有在公開場合露面，因此出現了病危說、死亡說等。在這種情況下，今年2月她的公公查爾斯三世國王首先公開了自己被診斷出癌癥的事實。壹個月後，凱特王妃也表示：“在接受其他手術的過程中發現了癌癥。”美聯社（AP）認為，兩人發表後，國民認為王室成員不是單純的“特權階層”，而是和自己壹樣的“平凡人”，因此對整個王室的好感度提高了。

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