馬斯克3年後將成為人類首位“萬億富翁”. September. 10, 2024 08:05. by 崔智善 aurinko@donga.com. 有預測稱，美國電動汽車企業特斯拉的首席執行官埃隆•馬斯克（CEO•53歲•照片）將在2027年成為首位擁有1萬億美元（約1350萬億韓元）財產的“萬億富翁”。這距離1916年誕生人類首位“億萬富翁”已過去111年。當時，美國“石油王”、標準石油創始人約翰•D•洛克菲勒首次開啟了億萬富翁的時代。 8日（當地時間），《衛報》援引英國資產分析公司“Informa Connect Academy”的話報道說，近幾年來，馬斯克的財產以年均110%的速度增長，據推測，目前擁有2510億美元資產的他的資產在3年後將增至1萬億美元。 印度能源•金融財閥高坦姆•阿達尼集團會長阿達尼有望成為第二位進入萬億富翁俱樂部的人。據分析，他的財富年均增長率保持在123%，預計可能在2028年成功突破萬億。 美國人工智能（AI）半導體企業NVIDIA的CEO黃仁勛、印度尼西亞能源大亨巴裏多太平洋集團會長彭雲鵬（Prajogo Pangestu）等也可能在2028年成為萬億富翁。預計到2030年，世界最大的名牌集團法國路易威登-酩軒（LVMH）的總裁貝爾納•阿爾諾、臉書母公司Meta Platforms的CEO馬克•紮克伯格將加入“1萬億美元俱樂部”。

한국어