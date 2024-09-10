被低估的韓國前50強企業品牌價值，外國公司上升111%時僅上升72%左右 . September. 10, 2024 08:03. by 宋錫浩記者、宋鎮浩記者 will@donga.com、jino@donga.com. 韓國代表企業的品牌價值增長速度相對落後於跨國企業。專家們認為，與技術能力和產品競爭力相比，韓國企業得到的評價相對較低。專家們指出，韓國企業今後要想在世界舞臺上競爭，必須要有提高品牌價值的裝置。 據全球品牌評價機構“英圖博略”9日透露，去年全球排名前50位的企業的品牌價值為2.77萬億美元（約3711.8萬億韓元），比2014年的1.31萬億美元上升110.8%。與此同時，韓國前50位企業的品牌價值從116.9萬億韓元上升到了201萬億韓元，僅上升了71.9%。 韓國主要企業自己做出的評價和專家們的診斷也相似。《東亞日報》以韓國30大集團負責戰略和市場營銷的高管和韓國經營史學會所屬的70名學者為對象實施的問卷調查結果顯示，59%的人認為韓國企業“與實際力量和潛力相比被低估”。特別是30大集團的管理人員中有23人（76.7%）做出了上述回答。他們在回答時還指出，“因為韓國企業受到低評價，所以金融投資市場也很小”“超越企業，這是整個國家的軟實力問題”等。 對於非企業的韓國產品或服務項目，38%的調查對象回答“被低估”。更多的人（47%）回答“得到和實際壹樣多的評價”。這意味著，雖然韓國產品及服務在全球市場上得到了正確的評價，但對制造這些產品的企業的評價卻很低。 蘋果、可口可樂、梅賽德斯-奔馳、迪士尼等，則是以公司本身為對象的粉絲層在全球市場上形成了厚厚的規模。這種強大的品牌會產生提高產品競爭力的協同效應。相反，如果品牌價值低，就很難期待良性循環效果。 專家們建議，作為提高韓國企業價值的方法之壹，有必要更加積極地利用企業遺產。延世大學國際研究生院教授牟鐘麟（音）表示：“遺產的開發是將歷史品牌化。如果說品牌是市場競爭力，遺產就是能發揮使市場競爭力可持續的作用。”

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