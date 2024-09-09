“持有1億韓元以上股票”的學齡前兒童超500名. September. 09, 2024 07:46. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 據調查，未滿8歲的學齡前兒童持有超過1萬億韓元規模的上市股票。擁有1億韓元以上股份的學齡前兒童超過了500名。有分析稱，股票贈與是在資產家之間成為代表性的繼承、贈與手段的結果。 據共同民主黨議員安道傑8日從韓國預托結算院收到的資料顯示，以去年年末為準，包括KOSPI、KOSDAQ、KONEX上市股票在內，未滿8歲的學齡前兒童的股票持有金額達1.0806萬億韓元。這相當於個人投資者持有的全部股票金額（約751萬億韓元）的0.14%。 持有股份的未滿8歲的兒童共達到了18.0471萬名。其中，擁有1億韓元以上股份的孩子共有508名（約0.3%），他們的人均持有股份額達到了2.9544億韓元。 從8歲以上到19歲以下的情況看，持有股份者共有58.1257萬名，他們持有的股份評價額共達4.5321萬億韓元。擁有超過1億韓元的2921人平均擁有4.5293億韓元的股票。相反，如果擁有不到1億韓元，平均持有額為555萬韓元，與擁有1億韓元以上的人之間的股票資產差距達81.6倍。 未滿19歲的未成年人直接購買股票的可能性較低，因此推測大多數人通過繼承或贈與持有股票。某證券公司私人銀行（PB）表示：“最近想要通過股票繼承資產的高額資產家正在增加”，“隨著時間的流逝，價值提高的優質股票提前贈與有助於節稅，因此很多人以子女或孫子的名義購買股票。” 另外，在全體個人投資者中，股票持有額超過1億韓元的人數為108.1597萬名。他們持有的股份共589.6萬億韓元，占全體個人投資者持有股份的78.0%。持有的股票價值超過100億韓元的3101人持有的股票資產為241.7萬億韓元，占全體的32.0%。 安議員表示：“由於股票資產兩極化嚴重，金融投資收入相關稅制不完善的現狀有必要改善”，“圍繞引進金融投資所得稅，稅收抵抗很嚴重，針對國內股市大規模脫離可能性等部分個人投資者擔心的問題，當務之急是要努力準備補充對策。”

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