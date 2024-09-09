朝鮮連續5天放飛垃圾氣球……5月以來韓國首都圈財產損失達1億韓元. September. 09, 2024 07:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 繼7日晚之後，朝鮮在政權建立日前壹天的8日上午，又將垃圾氣球放飛到了南方。朝鮮從4日起連續5天向韓國放飛垃圾氣球，今年共達17次。 韓國軍聯合參謀本部8日表示：“從上午9時許起，朝鮮再次出現放飛垃圾氣球。將根據應對指南，從容、冷靜地進行應對。”聯合參謀本部壹名有關人士表示：“根據風向，垃圾氣球有可能飄到首爾和京畿道北部地區。” 聯合參謀本部表示，之前從7日晚上到夜間捕捉到的200多個垃圾氣球中，在首爾和京畿道北部地區發現了50多個。所攜帶的東西是紙類、塑料、塑料瓶等生活垃圾，沒有安全危害物質。 自8月10日以後，朝鮮近壹個月來壹直沒有向韓國放飛垃圾氣球，但從4日起重新放飛。韓國軍方推測，朝鮮 連用來裝入垃圾氣球的垃圾都不夠，所以暫時中斷了對韓放飛，後來又重新裝上了在大規模水災重建過程中產生的大量垃圾。朝鮮5月底向韓國放飛垃圾氣球的初期，運送堆肥等物品，後來又裝上了比較幹凈的紙張和塑料等物品，最近還在墜落物裏發現了使用過的塑料瓶等，這也證明了這壹點。 另外，考慮到風向氣球飛向南方的概率不高的情況仍然強行放飛的情況也越來越多。韓國軍方壹名有關人士表示：“可能是上級施壓的緣故，要求應對韓國民間團體向朝鮮散發傳單。” 韓國軍方負責人士表示：“我們認為，朝鮮有可能在堅持不屈服於韓國全面啟動對朝擴音器的‘強對強’企圖的同時，通過‘垃圾恐怖襲擊’的日常化使韓國放松警惕，然後進行某種突襲挑釁，正在密切關註相關動向。” 據估計，朝鮮對韓放飛垃圾氣球造成的財產損失已超過1億韓元。國會行政安全委員會所屬的共同民主黨議員梁富南8日從首爾市和京畿道收到的資料顯示，朝鮮開始放飛垃圾氣球的5月28日至8月10日，給首都圈造成的損失規模為1.00528億韓元。 這是首爾市（7987.5萬韓元）和京畿道（2065.3萬韓元）的總和。舉報件數共51件，包括首爾市13件、京畿道38件。損失金額最大的舉報是5月29日在首爾永登浦區物流中心發生的事故。當時，停在物流中心的車輛因垃圾氣球掉落而破損，造成了1571萬韓元的財產損失。

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