從“醫大擴招結束”到“回到原點重新討論”再到“醫療界不提出意見就不可以”. September. 09, 2024 07:44. . 國務調整室7日發表報道說明資料表示：“如果醫療界不提出基於科學依據的意見，就無法重新討論2026學年醫科大學擴招問題。”總統室和執政黨壹天前提議組成朝野醫政四方協商機制，並宣布2026學年醫大擴招“可以在零基礎上重新討論和調整”，部分媒體對此報道稱“政府決定推遲2026學年醫大擴招”後，政府對此進行了反駁。 國務調整室表示當天表明的立場是政府的壹貫政策基調，但這與事實不符。總統在8月29日舉行的國政新聞發布會及記者招待會時還斬釘截鐵地表示，“醫大擴招工作已經結束”，同壹天總統室政策室長也在廣播節目中表示，“2025、2026學年醫大招生名額的公布已經結束”，斷然拒絕了執政黨提出的推遲2026學年擴招的可能性。但是，在中秋長假即將到來之際，由於擔心急診室大亂輿論惡化後，政府後退壹步，首次提出了“重新討論”的可能性。時隔9日從“結束”到“原點再討論”再到“不可以再討論”，政府宣布的內容和語調搖擺不定，只會助長對政策的不信任和醫療大亂的不安感。 對於朝野醫政協議體，醫生團體要求“撤回2025學年醫大擴招”，拒絕參與，但執政黨內部期待，如果從9日起受理大學隨時申請，醫療界的氛圍也會發生變化。教育部也明確表示，由於入學考試日程，不可能推翻擴招。但是，政府卻沒有提出醫大擴招後擴充教育人力和設施的方案。明年保健領域的預算增加幅度為5.4%，遠低於福利部總預算增加率（7.4%），而且健康保險費首次連續2年凍結，因此似乎沒有余力對醫大教育進行大幅投資。醫生團體主張撤回醫科大學增員計劃的主要依據是擔心教育質量不好，但政府壹方面不解決這壹問題，還期待“時間站在我們這邊”? 政府為了填補應急醫療空白，投入了軍醫和公共保健醫生，但並沒有什麽效果，只是增加了軍隊兵力和脆弱地區的醫療空白。隨著時間的推移，損失將越來越大。希望政府不要附加條件，說服醫生們參與四方協商機制，醫生們也發揮專業性，主導制定出口戰略。無論如何，必須阻止5000萬國民依靠的醫療體系崩潰。

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