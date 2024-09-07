在賽場上發出噓聲-在SNS上批評拙戰，愈演愈烈的“洪明甫風暴”. September. 07, 2024 07:24. by 姜泓求 windup@donga.com. 就時隔10年再次登上韓國國家足球隊主教練寶座的洪明甫（55歲）選任壹事掀起了巨大的風暴。 5日，在舉行洪主教練的國家隊復出之戰同時也是2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽的首爾世界杯體育場，看臺上出現了要求大韓足球協會會長鄭夢奎和洪教練下臺的橫幅，並響起了大量球迷的噓聲。球迷們批評說，最近更換代表隊教練，選拔新教練時曾表示要最優先考慮外國教練，但突然選擇洪教練，在程序上存在問題。 當天比賽開始前，場內播音員介紹洪明甫教練時，以及整個比賽過程中，每當大屏幕上出現洪明甫教練的臉龐時，觀眾席上都會發出噓聲。每當隊長孫興慜等球員出現在畫面時，就會出現歡呼聲，而洪明甫壹出場，就會立即發出噓聲。在比賽過程中，球迷們還數次高喊“鄭夢奎下臺”、“洪明甫下課”等口號。和國際足聯（FIFA）排名第96位，與比韓國（第23位）低73位的巴勒斯坦隊經過苦戰以0比0握手言和後，足球協會的社交媒體上不斷出現指責的留言。 比賽結束後，洪明甫主教練表示：“我認為（球迷們發出噓聲）這樣的場面並不容易。在目前情況下，球迷的心情我也能理解。我認為今後要堅持下去。” 在主場比賽中，朝著 自家球隊主教練發出噓聲，球員們也帶著心理負擔參加了比賽。孫興慜表示，“球迷們也很難接受這種情況”，“現在球員們的任務是在特定的環境下踢主教練所希望的足球。在要走的路還很長的情況下，雖然厚顏無恥，但作為球隊隊長，希望球迷們給予更多的支持和關愛。”接著，在共同采訪區，對於對洪明甫教練的噓聲，他表示，“很傷心。我認為我們不應該在主場制造我們的敵人。還是希望大家多多支持球隊。” 李剛仁也說：“與主教練的首場比賽沒有以助威，而是以噓聲開始，對此感到非常遺憾。我相信教練會創造出優秀的足球，我會100%跟隨他。我會努力取得好成績，雖然（球迷們）會感到非常遺憾和生氣，但希望大家能給予支持和關心。” 國家隊防守核心金玟哉在比賽結束後還親自前往觀眾席，要求克制噓聲。金玟哉說：“我們並沒有從壹開始就表現不好。對希望球隊表現不好而助威的部分感到遺憾，所以我說了這樣的話。”對此，足球代表隊支持者“紅魔”6日通過社交媒體表示，“噓聲和抗議並非針對球員，而是針對那些撒謊的協會和背離信念的主教練。紅魔在任何瞬間都沒有‘希望球隊表現不好’、‘希望輸’加油助威。”紅魔方面表示，“能夠理解金玟哉選手的心情。紅魔無論在哪裏，都會壹直與選手們在壹起，再次深思熟慮，為他們加油助威。”

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