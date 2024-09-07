“在漢江邊喝本（?）咖啡……”，沈迷於韓語的中國小姑娘們. September. 07, 2024 07:23. by 金喆仲 tnf@donga.com. “看著漢江、喝壹本（杯）咖啡是最棒的。” “去‘盟’（明）洞的話，壹切都很浪漫。” 這是4日參加在中國北京的駐中韓國文化院舉行的“2024年韓國語演講大賽”的中國學生的話。雖然因漢語中沒有的“ㄹ”發音而吃力，也有部分表達不太準確，但18名參加者全部成功完成了3分鐘的發表。這是韓國駐華大使館首次舉辦的“韓國語演講大賽”。 參加者最為關心的是“K-POP”（韓流）。在當天的比賽中獲得第壹名的北京11學校的張叔豫（17歲）說，她是壹邊唱著BTS的歌曲壹邊學習了韓語。另壹名參賽學生說：“小時候看到親姐姐房間裏的K-POP海報後，對韓語產生了興趣。與被作業折磨的我的生活不同的自由是魅力所在。” 也有學生說：“在首爾旅行時，在漢江邊感受到的悠閑感很好。忘不了南山炸豬排、明洞紫菜包飯等。” 目前，韓國駐華大使館正在支援北京壹帶的9所學校進行韓國語授課。因此，包括“放學後課程”在內，共有2000多名學生作為第二外語學習韓國語。大使館方面決定，從今年起每年舉行“韓國語演講大賽”，鼓勵學生，並積極發掘采用韓國語的學校。 當天擔任評委的北京韓國國際學校校長高賢錫（音）表示：“小時候學習韓國語和韓國文化的中國學生將成為10年後加強兩國關系的種子。”雖然受到持續數年的“限韓令”的影響，大學入學考試負擔不亞於韓國，但參加者們仍然熱衷於學習韓語。

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