公寓火災死亡者10人中有7人是吸入濃煙所致. September. 07, 2024 07:23. by 李彩婉記者 chaewani@donga.com. 在韓國居住形態越來越集中於公寓的情況下，在接連的火災事件中，對公寓火災的關註和憂慮也越來越大。據調查，最近5年間，在公寓火災中死亡的70%以上死亡原因是吸入煙霧。火災原因中，食物烹飪、煙頭等“粗心大意”約占壹半。 據消防廳5日透露，最近5年（2019年-2023年）間發生的公寓火災共達14112起。特別是去年發生2993起，為最近5年中最多。過去5年裏，公寓火災造成的人員傷亡為1781人（死亡174人，負傷1607人），占同期全體火災人員傷亡（12072人）的14.7%。 死亡原因中吸入有毒氣體等煙霧最多。因吸入煙霧而死亡的人數為124人，占全體的71.2%，其後是燒傷死亡人數為14人（8%），跳樓等墜落死亡人數為11人（6.3%）。 火災發生次數最多的是夏季（6月-8月），為4018起（28.5%），冬季（12月-2月）為3555起（25.2%）。毋庸誨言，夏季空調等冷氣機使用的增加，酷暑導致各種機器過熱的危險增大，也產生了影響。從因素來看，因粗心引起的火災有6979起（49.5%），約占壹半。其中，烹飪食物時發生的火災最多，其次是隨意放置煙頭和火種。 另壹方面，最近5年間發生的公寓火災中90.1%是“只有起火地點燃燒的火災”。這意味著火災引起的火焰沒有擴散到全家、其他樓層、其他家庭，而只是在廚房、臥室等特定空間。像這樣在起火地點發生的人員傷亡共達890人，占全體人員傷亡的50%，在其他樓層躲避時發生的人員傷亡為143人（15.8%）。 公寓火災擴散到其他樓層的情況較少，但在躲避途中因煙霧窒息死亡的情況較多，因此相比無條件的躲避，更應該待在室內，防止窗戶等煙霧流入。消防廳相關人士表示：“如果沒有掌握火災發生的樓層和規模等，相比無條件躲避，應該先掌握火災情況。”

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