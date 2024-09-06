誰會當選呢……對美投資100萬億韓元的企業，面臨總統選舉風險. September. 06, 2024 08:31. . 美國總統選舉即將於兩個月後舉行，因勝負難料，對美國進行大規模投資的韓國企業陷入了苦惱之中。因為美國共和黨和民主黨的經濟政策基調截然不同，投資時美國政府做出的承諾能否兌現尚不確定。在美國總統選舉過程中，兩黨都呈現出明顯的美國優先主義和民粹主義色彩，因此對海外企業的補貼減少等韓國企業遭受損失的可能性也增大。 韓國企業自2021年拜登政府上臺以來，根據《芯片法》和《削減通貨膨脹法》在美國進行了大規模投資。僅4大集團投資的金額就達104.2萬億韓元。但是，隨著美國政府推遲發放補貼，共和黨總統候選人特朗普公開宣布廢除削減通膨法等政治不確定性增大，投資被保留和延期。原定於今年下半年啟動的三星電子泰勒代工廠量產時間被推遲到2026年以後。SK on和LG能源解決方案正在美國建設的電池工廠的啟動也變得不透明。 選舉在即，美國優先主義的影響力正在增強，這也令人擔憂。日本制鐵收購美國鋼鐵公司面臨失敗危機，這是因選舉經濟問題政治化的代表性事例。特朗普和民主黨候選人哈里斯都借本國經濟理論和“鐵銹”地帶（衰落的工業地帶）的選票說事，壹致高呼不能收購。在美國的第壹友邦日本也被擠到後面的情況下，韓國企業只能緊張起來。 最令企業不安的是政策的不確定性。民主黨和共和黨都主張美國優先主義，但在具體經濟政策上存在很大差異。如果與削減通膨法壹起提出廢除電動汽車義務化政策的特朗普當選，美國政府承諾的稅額減免等很有可能成為泡影。即使哈裏斯當選，也很難斷言拜登政府的政策會持續下去。哈里斯最近表示不支持電動汽車義務化政策。 隨著選舉後不確定性的增大和投資風險的擴大，進軍美國的企業以民主、共和黨兩黨為對象，動員所有可用渠道等，正在自行應對。但事情不能全交給企業。日本從泛政府層面出發，正在準備制定經濟安保相關行動計劃等。韓國政府和產業界也應該緊密合作，構建各行業、各企業的針對性應對戰略。

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