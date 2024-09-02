東方人首次慘與正式演出到擔任主要制作人……百老匯刮起K音樂居旋風. September. 02, 2024 07:56. by 巴黎=金正勛記者 hun@donga.com. “我會帶著來巴黎之前約定好的獎牌和牛肉前往奶奶的墓地。” 1日，在巴黎殘奧會（殘疾人奧運會）跆拳道K44男子80公斤級比賽中獲得銅牌的朱正勛（30歲•音譯下同）這樣說道。在2021年東京殘奧會上獲得銅牌後回國，朱正勛最先看望了因癡呆癥在療養醫院的奶奶，這次他也說要把自己的獎牌最先獻給去世的奶奶。 朱正勛之所以對奶奶有著如此深厚的感情，是因為小時候在慶南鹹安郡的奶奶家長大。奶奶金粉仙代替雙職工夫婦朱正勛的父母撫養了孫子。但是，朱正勛在2歲時，在奶奶暫時離開的時候，走出家門，將右手放進牛飼料切割機，因此落下了現在的殘疾。此後，每當看到兒子兒媳和孫子朱正勛時，金某都會說自己是罪人，流下了眼淚。本來就是小時候發生的事情，朱正勛不記得了，但是奶奶壹生都帶著負罪感生活。 對於對自己感到內疚的奶奶，朱正勛心裏總是過意不去。直到2018年，老奶奶才止住眼淚。不是因為負罪感消失，而是因為癡呆癥記憶消失了，認不出孫子了。東京大會結束後，來到現場時，她依然沒有認出朱正勛，結果幾個月後奶奶離開了人世。朱正勛聽到奶奶病危的消息後，急忙去了療養醫院，但未能為老人送終。但是聽說奶奶叫出了自己的名字。 此後，朱正勛將奶奶放在心上，重新振作起來。在前往巴黎之前，他曾前往奶奶的墓地，並承諾“大賽結束後，會帶著金牌和（平時奶奶愛吃的）牛肉回來看她”。朱正勛雖然輕松地通過了16強和8強，但沒能逾越在4強賽上遇到的路易斯•馬裏奧•納赫拉（墨西哥）。在8強賽上，他被對方膝蓋撞傷的左骨盆疼痛難忍，但還是堅持到了最後。朱正勛在銅牌爭奪戰中以7比1戰勝了努蘭•東姆巴耶夫（哈薩克斯坦），連續2屆獲得了銅牌。雖然不是迫切希望的金牌，但是因為盡了全力，所以沒有留下遺憾。

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