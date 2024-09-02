殘奧會不是克服殘疾的舞臺. September. 02, 2024 08:27. . “克服了障礙（殘疾）。” 殘奧會（殘疾人奧運會）期間的新聞報道中經常出現這樣的表述。讀完這樣的報道後，很多人說“被感動了”，但也有不少人抗議說“有點生氣”。實際上，大韓殘疾人體育會通過巴黎殘奧會前夕出版的《媒體手冊》勸告媒體盡量不要使用“克服殘疾”壹詞。 有“不用會好些”的表達時，也會有“用比較好”的表達。殘疾人體育會的媒體手冊中還勸告說，最好寫上“得了殘疾”。人們通常會在出現好的東西時用“得了”來形容。從這壹點來看，推薦“得了殘疾”壹詞看起來有些奇怪。 在非殘疾人中，像被稱為“通信障礙”時壹樣，大多數人認為殘疾是哪裏出了故障的狀態。因此，當殘疾人在某件事情上取得成功時，就會認為“戰勝殘疾”完成了那件事。殘疾成了需要克服的對象。 相反，殘疾人說：“殘疾只是個人活在世上獲得的壹個特性。”也就是說，就像世人的種族和性別不同壹樣，只有殘疾人和非殘疾人。因此，如果聽到“要克服殘疾”的話，就會像聽到人種或性別歧視的發言時壹樣感到不舒服。 壹位殘疾人國家代表選手表示：“在即使長大了也只有142厘米的非殘疾人體操選手的報道中，幾乎沒有說明該選手個子比別人矮的原因的內容。高個子籃球選手的報道中也不會寫每天吃什麽才長那麽高。但是不知道殘疾人選手的報道中每次壹定要寫殘疾過程的理由是什麽。” 使用輪椅的該選手繼續說：“走在街上，爺爺奶奶們就這樣把錢塞到手裏。壹位前輩說‘只有拿到100萬韓元才能進入輪椅世界’。但我無法抹去‘身為國家代表選手的我為什麽要得到同情呢？’的想法。” 因為和這位爺爺奶奶相似的原因，殘奧會的報道經常會變成偉人傳或新派劇。似乎另有規定，殘奧會的報道必須寫得更戲劇化、更英雄化。好像只有這樣，才能克服殘疾，完成令人感動的故事。 也可以說“殘疾人體育除了感動之外，還剩下什麽呢？”那麽，我想反問“老師在世界上排名前十的領域是什麽？”就像大部分非殘疾人都是普通的鄰居壹樣，殘疾人也夢想著成為普通的鄰居。而且殘疾人選手也不是為了給非殘疾人帶來感動而努力的。就像非殘疾人選手壹樣，為了通過體育感受快樂和成就感而流汗，最終達到了世界首屈壹指的水平。 殘疾不是克服的對象。將殘疾視為需要克服的對象的其視線才是需要克服的對象。

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