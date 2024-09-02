裏奇•希爾成為148年MLB歷史上首位征戰20個賽季的球員. September. 02, 2024 08:33. by 李憲宰 uni@donga.com. 裏奇•希爾（44歲•波士頓紅襪隊）在美國職業棒球大聯盟（MLB）連續20個賽季登上投手踏板。 30日，希爾在與多倫多藍鳥隊的MLB常規賽主場比賽中，在球隊0比2落後的第7局上半局，在2人出局1壘有人的情況下出場，投了1又3分之1局。雖然這是他時隔11個月再次出場，但面對4名擊球手，他抓下2個三振，以無被安打、無失分的成績阻止了對方的進攻。波士頓紅襪隊當天以0比2敗北。 至此，希爾自2005年在芝加哥小熊隊出道後，到今年為止，成為連續20個賽季踏上MLB投手踏板的投手。2016~2019賽季，他還曾與柳賢振（37歲•韓華）壹起效力於洛杉磯道奇隊。去年在聖地亞哥教士隊成為自由簽約選手（FA）的希爾在賽季結束後接到了來自3支球隊的入隊提議，但是他都拒絕了。希爾不久前還擔任了效力世界少棒聯盟的兒子布萊斯的教練。 試圖進軍季後賽的波士頓紅襪隊為了補強左手候補投手資源，18日與希爾簽訂了職棒小聯盟合同，並於28日將他召回MLB。MLB現役球員中年齡最大的希爾在與多倫多隊的比賽結束後表示，“很多人都在問‘秘訣是什麽’。歸根結底只有努力。抱著每天滴壹滴水裝滿籃子的想法努力了。”截至與多倫多隊的比賽為止，希爾共參加了383場MLB比賽，取得了90勝73負、平均責任失分4.01的成績。

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