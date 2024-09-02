親尹國會議員也擔心：“對應對醫政矛盾感到不安”. September. 02, 2024 08:35. by 趙權亨記者、李相憲記者 buzz@donga.com,dapaper@donga.com. 在29日舉行的國民力量黨研討會上，親尹（親尹錫悅）議員們對政府應對議政矛盾問題表示了擔憂。親尹核心議員尹漢弘表示，“現場確實存在不安感”，權性東也向總統室、政府方面人士追問，“有沒有讓正在殊死搏鬥中的專攻醫生回歸的方案?”當天早些時候，尹錫悅總統在“國政新聞發布會及記者會”上斷然表示，“醫大擴招工作已經結束”，但醫療界的反對等反而越來越嚴重，因此親尹議員也直接表達了對這種情況的擔憂。 副總理兼教育部長李周浩、保健福利部長曹圭鴻、總統社會首席秘書張相潤等在研討會上向執政黨議員們報告了“醫療改革”相關內容。壹天後的30日，據多名執政黨相關人士透露，尹漢洪在非公開討論中就應急醫療狀況表示：“改革確實太難了。接到妳們的報告，好像沒有任何問題，但醫療現場很困難。”據悉，權性東也問道：“從選區議員的立場來看，認識到地方上醫生供給不足。政治是現實，如何解決呢?”壹名三選議員強調：“聽部長和首席秘書的說明，沒有讓專攻醫生、醫大學生回來的方案。對此的擔憂，沒有親尹、親韓（親韓東勛）之分。” 對此，李周浩表示：“只要堅持6個月，我們就能獲勝。所以讓我們齊心協力取得勝利吧！”這番話結果遭到多名議員的指責。壹名初選議員說：“有人反對，說‘怎麽能把醫生當成敵人呢? 李副總理挨了壹頓訓後道歉說，‘對不起。我的說法並不是那個意思’。” 有觀察人士認為，隨著中秋應急醫療空白危機論的擴大，執政黨內部的反對將進壹步擴散。共同民主黨代表韓東勛當天表示，“我認為情況很嚴重。因為國民健康和生命是絕對價值，所以應該進壹步摸著石頭過河，出臺政策”，繼續要求尋求對策。對此，壹名總統秘書表示：“現在的狀況不是因為黨政矛盾，而是因為韓代表的突發行動。總統室為對話打開了溝通的窗口，韓代表只是表示應該100%接受自己的意見。”

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