孫興慜主場梅開二度， 帶領球隊贏得新賽季聯賽首勝. August. 26, 2024 07:52. by 姜泓求 windup@donga.com. 孫興慜（托特納姆熱刺隊）在本賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）第二場比賽中梅開二度，帶領球隊以4球優勢贏得壹場大勝。25日，孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的與埃弗頓隊的2024~2025賽季EPL第2輪主場比賽中，在上半場第25分鐘和下半場第32分鐘攻入本隊的第2、4粒進球，幫助球隊以4比0完勝對手。20日與萊斯特城隊的揭幕戰上以1比1與對手戰平的托特納姆熱刺隊在第二場比賽中收獲了賽季首勝。 上半場的首粒進球充分體現了孫興慜在比賽中的高度專註力。當天作為前鋒首發出場的孫興慜，在1比0領先的情況下，向從後衛那裏接過球的埃弗頓守門員喬丹•皮克福德施壓，搶斷球後攻入了空蕩蕩的球門。在以3比0領先的下半場，孫興慜從搶斷對方球後奔馳70多米的後衛米奇•範德芬腳下接過傳球，左腳射門得分。憑借多粒進球為勝利做出貢獻的孫興慜在當天的比賽結束後被評為相當於本場比賽最佳球員的“Man Of The Match”。粉絲投票結果顯示，他獲得了65.8%的支持率。《足球倫敦》當天給孫興慜打了9分。迎來EPL第10個賽季的孫興慜通過當天的比賽，除了出道賽季之外，連續9個賽季都取得了兩位數的進球。本場比賽他打進了個人英超聯賽第121粒、122粒進球，躍居聯賽歷史進球榜第21位。 當天打滿全場的孫興慜表示：“上周（與萊斯特城隊的比賽）真的很失望。雖然以壓倒性的優勢控制了比賽，但還是做出了不好的決定和傳球，但今天大家都表現出了威脅性，做出了正確的決定。”托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯就孫興慜最近表示“想在托特納姆熱刺隊奪冠，被稱為傳奇”這件事，對此他稱贊道：“雖然沒有（為了成為傳奇）確定的標準，但我相信孫興慜將來退役時，他會在托特納姆熱刺隊中成為受人尊敬的隊友，對此我毫不懷疑。”接著，他補充道，“我喜歡他，是因為他依然有動力去實現更多的目標。”在與萊斯特城隊的比賽當時，部分當地媒體曾表示“應該把孫興慜列入放逐名單”，孫興慜當天的表現平息了苛評。 同壹天，曼城隊的“怪物前鋒”埃爾林•哈蘭德在與伊普斯維奇隊的主場比賽中上演帽子戲法，幫助球隊以4比1反敗為勝。在上半場第12分鐘憑借點球將比分扳成1比1平的哈蘭德在上半場第16分鐘、下半場第43分鐘攻入追加進球，成為本賽季第壹個帽子戲法的主人公。 進入聯賽第3年的哈蘭德在68場比賽中7次上演了帽子戲法，在歷屆該領域並列排在第7位。與同樣7次上演帽子戲法的韋恩•魯尼（退役）的491場比賽相比，速度要快7倍以上。該領域排名第壹的是塞爾吉奧•阿奎羅（退役•275場）的12次。最近2個賽季連續獲得聯賽最佳射手獎的哈蘭德蘭憑借本賽季第4粒進球，躍居射手榜首位。孫興慜和布萊頓隊的丹尼•維爾貝克（以上2球）並列排在第2位。 法甲巴黎聖日耳曼隊（PSG）所在的李剛仁自開賽以來連續兩場比賽都有進球入賬。24日，在法國巴黎舉行的與蒙彼利埃隊的聯賽第2輪主場比賽中，李剛仁在下半場第17分鐘替補上場，時隔20分鐘後在禁區外左腳遠射，為當天球隊第6次得分。PSG隊當天以6比0完勝對手，取得了2連勝。

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