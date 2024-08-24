經久不去的的高物價後續影響……物價戰爭並未結束. August. 24, 2024 07:37. . “這個要26000韓元？” 最近在首爾光化門家庭西餐廳點了沙拉。因為價格貴，以為會有兩人份的量，結果量少得離譜，嚇了壹跳。在因“瘋狂的物價”而臭名昭著的美國紐約度過常駐記者任期，飽受了高物價的折磨，結果時隔3年回到首爾，也不容小覷。 特別是水果蔬菜的價格，甚至要讓人多次確認這個價格是否無誤。不久前，出演網絡減肥信息視頻的壹名醫生要求，“把肉包好幾層生菜吃”，留言板突然變成了聲討高物價的地方。大家都在說，“包好幾層生菜太奢侈了”。受暴雨影響，上月生菜價格比前壹個月暴漲了170%以上。 體感物價和指標上的物價差距很大。事實上，物價上漲率除部分蔬菜等外，其余都保持穩定。韓國銀行總裁李昌鏞22日表示：“單從物價來看，進壹步確信會收斂到目標水平。”意思是說，雖然因房價上漲而不能下調利率，但物價已得到穩定。曾因高強度緊縮而使世界陷入恐慌的美國央行美聯儲也宣布結束與通貨膨脹的戰爭，做好了邁出下調利率第壹步的準備。 但是，普通國民的物價戰爭並沒有結束，這讓中央銀行的終戰宣言黯然失色。在已經大幅上漲的價格上，即便是很低的漲幅也是壹種負擔。價格有所謂的心理防線。如果是“超過5000韓元的咖啡”“超過1萬韓元的冷面”“超過2萬韓元的意大利面”，拒絕感就會增加。因為高物價無法負擔過去的生活水平，如果被生活費壓垮，實際痛苦也會增大。再加上長期的高利息緊縮政策，經濟放緩正在前方等待。高物價和高利息引發的“生計費危機”的後遺癥，將比指標更加強烈、更堅韌。 如果民心對經濟不滿意，民粹主義必然會擡頭。在勢均力敵的美國總統選舉中，食品企業的價格控制成為熱門話題就是代表性例子。作為民主黨總統候選人呈上升趨勢的副總統哈裏斯表示，作為第壹項經濟承諾，將通過法律禁止“哄擡物價”。因為每次輿論調查都會出現對物價的憤怒，才會提出這樣的公約。但法律不可能區分企業利潤中的貪欲和適當利益，為之劃出界限。控制價格會降低產品和服務的質量，或減少市場參與者，最終會導致價格暴漲。這就是鮮有成功先例的原因。 政治家們不可能不知道這壹點，但眼前的票數似乎更重要。不用看遠處別的地方。就在韓國，也有在野黨在推進向全體國民發放25萬韓元的政策。難道忘記了在新冠疫情期間供應萎縮的情況下，全世界釋放資金刺激需求後出現的通貨膨脹風暴嗎? 導致高物價、高利息的政策不能再次成為高物價的對策。最終，物價對策即使需要很長時間，也只能通過供需均衡來解決。氣候變化、戰爭、貿易壁壘等變數已經使高物價成為長期戰。當經濟放緩，生活費危機進壹步擴大時，忍受罕見的民粹主義誘惑，是“物價對策”的第壹步。

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