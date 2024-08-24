地方醫科大學在擴招，教授們卻紛紛前往首都圈. August. 24, 2024 07:36. . 在政府未能加快速度為增加招生名額的32所地方醫科大學（醫學院）增加教授的情況下，隨著原有的教授紛紛辭職，地方醫療正在走向無法恢復的狀況。由於專攻醫生的集體離開，業務量劇增，導致精疲力竭，再加上認為大幅擴招的地方醫科大學很難培養出學生，教授們決定離開。辭職的教授中相當壹部分正在轉移到首都圈的大型醫院，因此，與拯救地方醫療的宗旨不同，人們擔心醫大擴招會導致地區間的醫療差距加大。 據政府統計，截至7月10日，全國40所醫大所屬88家醫院共有1451名專門醫生教授提交辭呈，其中255人離開了醫院。特別是地方大學教授的流失非常嚴重。據悉，釜山大學醫院有19名教授辭職，從下個月開始連心肌梗塞患者都不能接收。江原大學醫院的內科專門醫生辭職，導致與婦產科等其他診療科的協診出現差池。繼忠北大學醫院和世宗忠南大學醫院之後，京畿亞洲大學醫院也面臨急診室運營中斷的危機，急診室連鎖癱瘓事態正在擴大。 地方醫大的教授難問題從以前開始就非常嚴重，因此不斷有人指出，應該大幅提高地方醫療費用，改善定居條件。但是，政府壹直回避調整報酬這壹困難課題，口稱“如果大幅增加醫生人數，地方上的醫生難也會自動消除”的“捐滴效應”，讓壹直靠著使命感堅持下來的地方上醫生們也轉身而去。隨著醫大擴招所需的政府預算執行被推遲，可能在醫大認證評價中落選的危機感也在高漲。因此，只要壹有機會，就想轉移到教育和診療條件較好的首都圈。 眼下首先要防止中秋長假前夕全國大型醫院的急診室大亂。政府直到22日才出臺了提高輕癥患者急診室使用費的對策，但現在急診室因醫生的脫離和新冠疾病的流行，用遲緩的消極行政已無法復蘇，是名符其實的緊急情況。政府壹再強調的“比肩國防的醫療預算支援”也已經過了很長時間。如果教授們離開，地方醫療崩潰，教育和修煉都將無法進行，醫大擴招又有何用？

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