橄欖球教練出身的沃爾茲表示：“現在是最後壹節第4節，讓我們每天前進1碼”. August. 23, 2024 08:24. by 芝加哥=文炳基 特派記者 weappon@donga.com. “現在是橄欖球比賽的最後壹節第四節。（距離11月5日大選還剩的）76天裏，讓我們壹起戰鬥吧。” 美國民主黨副總統候選人明尼蘇達州州長蒂姆•沃爾茲21日（當地時間）在伊利諾伊州芝加哥舉行的民主黨全黨大會第三天發表了接受候選人的演講。沃爾茲州長對共和黨總統候選人唐納德•特朗普批評說：“他是絕對古怪、錯誤和危險的存在。”他還呼籲民主黨支持層和中產層選民團結起來，他說：“如果特朗普再次入主白宮，將提高中產層的健康保險費，禁止墮胎。” 沃爾茲的父親是6•25戰爭參戰勇士，他出生在白人人口比重較多的中部內布拉斯加州。沃爾茲在這裏擔任州防衛軍後移居到明尼蘇達州，歷任高中教師、橄欖球教練等，是“平凡的中產階層”。很多人評價說，當天的演講他瞄準了中產階層和特朗普候選人的支持基礎農村等白人選民。 沃爾茲州長表示：“我們所說的自由是創造更好生活的自由。如果大家想成為中產階層，（卡梅爾）哈裏斯將為大家而戰。” 特別是沃爾茲候選人使用了很多橄欖球用語，得到了很大的反響。他說：“我們的進攻開始了。在剩下的76天裏，讓我們每天前進1碼（約91.44厘米）吧。”當天，前總統比爾•克林頓、“脫口秀女皇”奧普拉•溫弗瑞等也作為全黨大會演講者，呼籲支持哈裏斯。哈裏斯副總統將在全黨大會最後壹天22日發表接受大選候選人的演講。

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