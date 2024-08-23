江原某寄宿型高中全校30%的學生確診，“新冠肺炎集體感染”事件恐將再次出現. August. 23, 2024 08:23. by 朴星民 min@donga.com. 隨著新冠病毒感染癥（COVID-19）的再次擴散，江原地區的壹所寄宿型高中全校30%左右的學生確診，集體感染事件再次出現。8月第三周新冠肺炎住院患者為1444人，雖然增加趨勢有所減緩，但創下了今年以來的最高水平。 據疾病管理廳22日透露，本月11日至17日，全國220家標本監視醫院的新冠肺炎住院患者人數比前壹周增加了5.7%，達到1444人。新冠肺炎住院患者在6月第四周（23~29日）當時僅為63人，但進入7月後開始激增，7月第四周（21~27日）為474人，8月第二周（4~10日）為1366人。保健當局推測，如果包括未接受檢查或未住院的輕癥患者，確診人數將達到20萬人左右。 疾病管理廳廳長池榮美當天在新冠病毒相關部門會議上表示：“夏季流行在本周或下周以後呈減少趨勢，頂峰的確診患者規模將小於當初預想的35萬人。”疾病廳考慮到增加趨勢放緩等因素，計劃不會上調保持社交距離等危機階段。 但是，隨著小學、初中、高中開學與新冠肺炎再擴散時期重疊，學生和家長們擔心集體感染的可能性。實際上，江原某寄宿型高中上周在開學兩天後出現了首例確診病例，此後累計確診病例增至49人，占學生的30%。

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