著急的執政黨，硬扛的在野黨……1年零3個月後攻守易位的《護理法》之爭. August. 23, 2024 07:56. . 在22日舉行的國會保健福祉委員會法案審查小委員會上，《護理法》制定案未能獲得通過，它能否在8月臨時國會得到處理變得撲朔迷離。此前，朝野政黨在28日的全體會議上就處理非爭議法案《護理法》制定案達成了協議。《護理法》的核心，是2月份專攻醫生集體辭職後填補醫療空白的助診人力的合法化，但朝野政黨在細節上未能縮小分歧。執政黨案是在法律上明確規定護士的業務範圍，但在野黨案則要把它作為總統令。對於法案的名稱，執政黨主張用《護士法》，在野黨則主張用《護理法》。 去年4月在野黨就單獨通過了《護理法》，但由於尹錫悅總統行使再議要求權（否決權），最終成為泡影。在此過程中，醫生和護士等醫療界職域之間的矛盾日益激化，給醫療現場帶來了巨大混亂。當時，尹總統以因職域矛盾的擴散“可能會對國民健康產生負面影響”為由，要求國會重新審議。但時隔1年零3個月，朝野政黨就制定護理法攻守易位，再次展開較量。 政府和執政黨在醫療空白長期化後改變立場，重新推進助診人力合法化的《護理法》。國民力量黨6月提議的《護理法》只是名字改為《護士法》，內容與去年總統行使否決權的《護理法》相似。執政黨先是堅決反對制定《護理法》，在醫療空白事態中又主動提出，態度殊為可笑。在野黨去年以民生法案為由通過了《護理法》，此次卻表示“不著急”。據悉，在當天的法案小委員會上，執政黨同意改名《護理法》，政府也詳細規定了護士的業務範圍，但在野黨仍然反對法案小委員會通過。 《護理法》的目的在於，在超高齡社會即將到來之際，為應對護士需求增加的情況，明確護士的業務範圍，改善護士待遇，穩定地供應人力。更何況，助診護士雖然屬於非法，全國醫院卻已增至1萬多人。現在需要根據現實修改制度。朝野政黨分別提議的《護理法》從提出理由到具體內容都相似。難道連這樣的法案，也要“當時是對的，現在錯了”式地改變立場，用來政治鬥爭嗎?

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