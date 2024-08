“比原作更閃亮的《A Whole New World》……想呈現阿拉丁和Jinn之間愉快的兄弟情”. August. 21, 2024 07:54. by 李智允記者 leemail@donga.com. “我的目標是讓神燈精靈‘Jinn’看起來像人壹樣。想強調Jinn和阿拉丁之間的‘兄弟情誼’。這就是為什麽沒有使用最尖端的技術進行變身,而是設定成跳舞又搞笑的Stand-up喜劇演員的原因。” 20日,曾執導美國紐約百老匯音樂劇《阿拉丁》的導演兼編舞家凱西•尼科洛在首爾中區通過視頻舉行的記者招待會上,就演出制作背景進行了說明。此次懇談會由聚集在百老匯新阿姆斯特丹劇院的制作團隊遠程組成,迪士尼動畫片《阿拉丁》、《美女與野獸》等OST的明星作曲家艾倫•門肯、迪士尼劇院集團的安妮•誇特總制作人壹同出席。 將於11月22日在首爾松坡區夏洛特劇院首演的《阿拉丁》是以1992年上映的同名迪士尼動畫片為基礎的大型音樂劇。2011年在美國西雅圖首演後,在英國、澳大利亞、日本等全世界11個制作公司進行了演出,吸引了2000萬名觀眾。韓國演出由曾演出過音樂劇《歌劇魅影》、《獅子王》等作品的S&Co制作。 在演出中可以聽到根據音樂劇重新作曲或編曲的音樂。門肯說:“我認為需要把焦點放在茉莉公主的愛情和關系上的新音樂,所以增加了《These Palace Walls》。當時只用了45分鐘就完成了基本旋律。”電影中時長2~3分鐘的《Friend Like Me》變成了長約8分鐘的華麗的搖擺爵士樂風格音樂。尼科洛補充說:“代表曲《A Whole New World》的編曲比原作更浪漫、更閃亮。” 創作團隊還講述了有關《阿拉丁》的幕後故事。門肯說:“阿拉丁演唱的《A Whole New World》原本是壹首乘著魔法地毯表達‘世界在我腳下’的激動內心的歌曲,但作詞家與蒂姆•賴斯相遇後將其變成了演唱愛情的美麗歌詞。”動畫片制作原案中有出現,但不可避免地被遺漏的角色也將登上舞臺。阿拉丁的三位朋友卡西姆、奧馬爾、鮑勃卡克將擔任助手。 參加首演的37名演員通過10次選秀選拔而來。阿拉丁壹角由金俊秀、徐京秀、朴江賢飾演。飾演Jinn的是鄭成華、鄭元英、姜洪錫,飾演茉莉公主的是李聖經、閔京雅、崔智慧(以上人名音譯)。李聖經將通過《阿拉丁》首次挑戰舞臺演技。誇特說:“與20年前在韓國演出音樂劇《美女與野獸》時相比,可以看出如今韓國演員的力量變得非常強大。”

