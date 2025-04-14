“短視頻”正奪走孩子集中力，韓國政府實際上處於無防備狀態. April. 14, 2025 07:43. . 三年前，我曾在小區圖書館聽過“和爸爸壹起讀畫冊”的講座。這是為不善於給子女讀書的爸爸準備的課程。想到“讀畫冊需要特別的技巧”，剛開始沒有太大的期待。 聽了課才明白那是錯覺。“畫冊就是讀畫。要給孩子充分的時間與畫作交流並展開想象。”參加活動的爸爸們都被講師的話嚇了壹跳。回想起來，此前的讀書只不過是閱讀書中的活字的韓文教育而已。比起等待孩子與畫冊充分對話的時間，更急於每周完成幾本的目標量。因為厭煩不斷提出的問題，所以經常敷衍了事地回答。 從那天以後，筆者改變了讀畫冊的方式。沒有急忙翻頁，而是選擇耐心等待，孩子慢慢觀察主人公的表情、天空的顏色、氣球個數，培養了好奇心。只要出現知道的單詞，就會想起在幼兒園學過的歌詞，突然哼起歌來。這是通過壹本書觀察孩子世界能擴張多少的驚人經驗。 雖然兩個兒子仍然要求在睡覺前讀書。但最近出現了強有力的競爭者。這是通過快節奏感和絢爛的影像、音樂吸引孩子們視線的“短視頻（Short-form）”。為了聽自己喜歡的歌曲而拿走手機的小學1年級老大在爸爸暫時做別的事情的時候，陷入20~30秒的短視頻內容中，壹直用手指刷屏。外國孩子們玩玩具或穿著蜘蛛俠服裝玩耍的樣子反復出現，孩子就像被吸進畫面壹樣集中精神。當被問到為什麽看這個時，他回答說“只是因為有趣”。 最近擔心子女暴露在短視頻中的父母越來越多。韓國媒體財團在2023年以3~9歲兒童父母為對象進行的媒體實態調查中，51.1%的受訪者表示“子女在看短視頻內容”。女性家族部2024年以小學、初中、高中生為對象進行了媒體實態調查，其中94.2%的受訪者表示，最近1年間使用最多的媒體是“短視頻”。與和朋友對話時需要的網絡•手機聊天工具（92.6%）相比，使用率更高。 短視頻具有很強的中毒性。如果反復暴露在短暫而強烈的刺激下，孩子的大腦就會想要越來越大的刺激。成為多巴胺奴隸，長時間“集中精神”或難以控制沖動。根據2023年科學技術信息通訊部的調查，31.7%的幼兒和兒童在觀看短視頻時很難自我調節。去年，英國牛津大學出版部將過度消費網絡內容的現象即所謂的“Brain rot（大腦腐爛或生銹）”選定為年度單詞，也與此不無關系。 在海外，正在努力防止兒童短視頻中毒和智能手機過度依賴。去年5月，法國政府表示，將研究禁止未滿13歲的兒童使用智能手機。英國2023年通過了包含保護兒童免受有害內容侵害的《在線安全法》，即將實施。而韓國實際上處於無防備狀態。政府應該盡快發現高危險群，並對學生家長進行教育。當然也需要平臺企業在自律凈化方面付諸努力。

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