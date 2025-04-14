百拜謝罪都不夠的尹錫悅聲稱“全勝而歸”. April. 14, 2025 07:43. . 尹錫悅前總統11日離開漢南洞官邸，回到了瑞草洞私宅。憲法法院宣佈彈劾案審理結果被罷免一週後，尹錫悅在支持者的歡呼聲中，有如凱旋將軍衣錦還鄉一般。特別是尹錫悅與在私宅前等待的居民們握手時表示，“我是全勝而歸，所以不要擔心”，對於被罷免而未能完成任期一事，他還說“反正幹5年和幹3年（都要回家）”。 自去年12月3日緊急戒嚴後，直到憲法法院彈劾的審判過程中，尹錫悅暴露出的奇怪現實認識已經讓國民感到聽慣不驚，罷免後仍然存在的不現實牽強主張再次讓人無話可說。尹錫悅在離開官邸的信息中也表示，“將爲國家和國民尋找新的道路”，事實上暗示了繼續政治活動的意向，卻沒有向國民道歉或對憲法法院的決定表示服從。在尹錫悅的言辭中，別說對過去4個月裏給國家和國民帶來的危害和痛苦進行絲毫的反省，甚至難以找到作爲曾經擔任過國家最高領導人的人最起碼的責任感。這不能不說是迴避責任、通過自我安慰來合理化的所謂“精神勝利”的極致。檢察官出身的總統除了“戰鬥取勝”之外，不知道任何讓步和妥協，使我們的政治變得更加荒涼。但是，這還不夠，連今後新的政治勢力應該克服並糾正的自己的失敗都全盤否認，硬說得勝而歸，究竟是一種什麼樣的心思，真是隻能令人感到苦澀。 讓尹錫悅成爲如此不知羞恥的“國王”，可能是攛掇今後他可能會行使政治影響力的身邊親信或政客。據說，尹錫悅離開官邸時，在正門前上演了一出與身穿“學袍”（大學專業夾克）的青年們擁抱的場面，據說就是出於總統室的要求。尹錫悅周圍仍然存在這樣的政治企劃者，只要馬上要參加國民力量黨競選的候選人哪怕哀求他一句支持信息，瑞草洞的“私宅政治”就很有可能猖獗。 尹錫悅將於14日作爲涉嫌領頭髮動內亂的被告人出席刑事審判。法院允許尹錫悅使用地下停車場，不允許被告席拍攝。這與成爲司法審判對象的歷代總統都公開出席並進行法庭拍攝的情況截然不同。繼以拘留期間不是按天而是按時間計算爲由取消拘留後，只適用於尹錫悅一人的種種特殊措施，引發“這難道不是明顯特惠”的爭議並非沒有道理。對於只剩下空話的前任總統來說，現在剩下的就是根據司法程序嚴格定罪。

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