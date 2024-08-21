朝野政黨代表齊聲批評金泰孝“日本心”講話. August. 21, 2024 07:53. . 關於日本對歷史的認識，韓國國家安保室第壹次長金泰孝表示，“重要的是日本的心”，其發言余波仍未平息。共同民主黨代表李在明表示：“總統室應該照顧的是大韓民國國民的心。”國民力量黨內部也出現了批判的聲音。韓東勛代表壹方面表示，“也許其本意不是說日本的立場更重要，”但同時指出，“重要的是大韓民國國民的心。” 爭論的發言源於有人指責尹錫悅總統在光復節祝詞中對日本歷史認識只字未提。金泰孝在接受媒體采訪時答道：“逼迫沒有心意的人、讓他作出道歉，道歉有誠意嗎?”這可以理解為，“反正得不到日本真正的道歉，就沒有必要要求日本道歉”。風波擴大後，總統室解釋說：“其本意是我們必須能打動日本的心。”但總統室相關人士還表示，“日本進行了數十次道歉，積累了很多疲勞”。這壹補充講話似乎是從日本的視角看待歷史問題等，導致爭議正在擴散。 不能通過對過去的忘卻走向未來。在日本，首相和政權核心人士壹直是道歉之後轉過身去，又去發表歪曲“日軍慰安婦”和強制征用、獨島主權問題的妄言。安倍政權當時表現出了要修改承認強制動員“慰安婦”的河野談話的動向，又在審定的教科書中刪除了相關內容。正因如此，韓國才會不得不不斷要求日本道歉和反省。 聽到這種發言的國民不得不擔心，韓國政府是不是認為，為了改善韓日關系，可以掩蓋日本帝國主義通過殖民統治犯下的暴行? 政府為什麽會不知道，這種發言不僅不會擴大政府想要走向面向未來的韓日關系的步伐的支持基礎，反而會阻礙政府的步伐呢? 要求日本道歉，並不僅僅是為了“泄恨”，而是為了不讓向往可以進行戰爭的“普通國家”的日本誤入歧途。“重要的是日本的心”，這種話不應該對韓國國民，而應該在敦促日本進行真誠道歉的時候對日本講。

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