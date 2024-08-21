童心，也許是長期最需要的能力. August. 21, 2024 07:53. . 經過5次挑戰後終於獲得奧運會網球男子單打金牌的諾瓦克•德約科維奇17日在自己的照片墻上傳了騎自行車的樣子，並這樣寫道。“重新開始訓練。新的目標是環法自行車賽。塔代伊•波加查，我來了。”波加查在“環法自行車賽”上獲得三次總冠軍，是現役最強的自行車選手。 對於綽號“Joker”的德約科維奇來說，這種玩笑是家常便飯。但是這種無聊的樣子並不是他的全部。今年的最後壹場大滿貫賽事—美國網球公開賽將於26日開幕。作為網球選手首次挑戰大滿貫賽25冠的他，不可能壹直笑個不停。 記者在巴黎奧運會采訪期間觀看德約科維奇的訓練時感到驚訝的場面也是非常嚴肅，瞬間變成淘氣鬼的樣子。德約科維奇每次錯過與自己移動的方向相反，以驚人的速度飛來的，即看起來理所當然的球時，都會望著天空反復咀嚼，露出遺憾之情。接受膝蓋手術已經7周了，雖然是第壹次適應訓練。在觀眾席空蕩蕩的球場上，德約科維奇仿佛在進行決賽壹樣，為壹個球哭，為壹個球笑。 反轉是在結束2個小時的訓練之後。德約科維奇在球網前將兩個球依次投向了對方的球場。幫助訓練的兩名工作人員也做了同樣的工作。打賭誰把球拋到離底線最近，誰就贏了。德約科維奇看到工作人員的球越過界線後，還果斷地高喊“出界”。 被稱為“網球史上最優秀選手”的人，在這種無聊的打賭中竭盡全力，甚至看起來非常可愛。這時德約科維奇突然說了壹句話。德約科維奇在2022年澳大利亞公開賽前夕，因未接種新冠病毒疫苗而被驅逐出澳大利亞。此後，他表示：“我之所以繼續打網球，是因為我的身體裏還住著壹個孩子。這是握著球拍說‘我喜歡這個，我要玩壹整天’的4歲小朋友的話。” 運動員們大都因為“好玩”而開始運動。但是，如果轉為職業後，埋沒在競爭中的日常生活反復出現，就很容易失去樂趣。即使小小年紀就稱霸世界，也有多少人直接隱退或陷入低谷。小時候感受到的純真的快樂，隨著長大，因別人的評價和職業壓力而逐漸褪色。但是現在真的沒有什麽可實現的這個男人已經說“還想參加2028年洛杉磯奧運會”。4年後，他將41歲。 法頂大師（1932~2010年）在散文集《美麗的結尾》中寫道：“當我們背棄自己的夢想和理想時，就會變老。歲月會在我們的臉上留下皺紋，但是當我們失去對工作的興趣時，靈魂就會產生皺紋。”雖然額頭上的皺紋有所增多，但德約科維奇的靈魂看起來還很緊繃。人們依然關註他的身體能力。但是，不管世界如何，他的真正能力也許是每天讓“住在自己身體裏的孩子”先笑起來的力量。

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