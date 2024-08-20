坦克白刃戰. August. 20, 2024 08:51. . 庫爾斯克本是壹座安靜的城市，除了擁有壹些煤礦外，沒有什麽特別的。如果沒有1943年7月5日至8月23日德軍和蘇軍圍繞庫爾斯克突出地區展開血戰，普通人根本沒有聽過這壹名字。但是，由於動員了80萬德軍和200萬蘇聯軍的庫爾斯克血戰，這裏成了只要對戰爭史感興趣就無人不知的城市。據悉，大規模戰車戰是超過1500輛戰車交織在壹起展開白刃戰的血戰，是戰車歷史上最慘烈、最壯烈的戰鬥，也是不會再發生的戰鬥。雖然戰車白刃戰這個詞比較陌生，但顧名思義就是戰車之間展開近距離血戰的戰鬥。無法發射炮彈或被點燃的戰車甚至用肉彈撞擊敵軍的戰車。如果過了壹代後機器人代替戰鬥，我們可能會再次看到這樣的情景。 曾經被戰爭史迷們記住的地區突然受到了世界人的關註。因為再次發生了戰爭。此次庫爾斯克戰役戲劇性地也將成為俄羅斯-烏克蘭戰爭中最受關註的戰鬥。 簡直成了懦夫博弈。烏克蘭投入了精銳的戰鬥力，俄羅斯的二線部隊無法抵擋。俄羅斯似乎只能抽調東部戰線的主力。在此期間，烏克蘭軍隊可以爭取到確保防禦陣型的時間。或者是在東部戰線展開冒險。如果堅持到10月，就會成為被秋雨淋濕的土地變成泥潭的“泥濘之地”。庫爾斯克是平原，看似不利於防禦，但事實恰恰相反。相反，進攻部隊完全暴露在外，壹些丘陵、森林和溝渠成為很好的防禦地形。1943年，德軍進入充分要塞化之後的庫爾斯克突出地區，遭受了無法挽回的損失。

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