冷凍紫菜包飯等在海外大受歡迎，大米加工食品出口創歷史新高. August. 19, 2024 08:30. by 世宗=蘇雪姬記者 facthee@donga.com. 據悉，今年1月至7月，大米加工食品出口額同比增加近50%，創下了歷史最高值（同期為準）。這得益於海外對冷凍紫菜包飯和即時米飯等的需求增加。 18日，據韓國農林畜產食品部（以下簡稱“農食品部”）和韓國農水產食品流通公社（aT）透露，今年前7個月大米加工食品出口額為1.6612億美元（約2250億韓元），比去年同期相比增加了45.6%。 其中，對美國的出口額為9437萬美元（約1270億韓元），占出口總額的56.8%。出口額與去年同期相比增加了68%。據農食品部透露，隨著家庭簡便食品（HMR）的大眾化，通過社交網絡服務（SNS）口碑擴散，大米加工食品獲得了很高的人氣。 如果按照這種趨勢發展下去，今年大米加工食品出口額將超過去年（2.1724億美元），創下最高紀錄。大米加工食品出口額（以年為準）自2015年（5434萬美元）以後每年都呈現出增加趨勢。 政府的方針是強化對大米加工食品的支援。此前，農食品部提出了到2028年為止，將國內大米加工產業市場規模擴大到17萬億韓元，出口額擴大到4億美元（約5400億韓元）的目標。農協中央會也計劃向出口大米加工食品的農協和新供應加工•酒精用大米的農協支援銷售預算和出口物流費等。

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