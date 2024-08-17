福祉部長：“下月初將公布醫大擴招第壹次實行計劃”. August. 17, 2024 08:08. by 趙有拉記者、李知雲記者 jyr0101@donga.com、easy@donga.com. 教育部沒有提交在野黨方面要求的醫大名額分配委員會全體會議的記錄，而是提交了結果報告。16日，在國會教育委員會、保健福利委員會召開的“醫科大學教育檢查聯席聽證會”上，在野黨就教育部沒有留下分配委員會會議記錄的原因、是否銷毀會議記錄等問題進行了集中攻擊。 ● 在野黨和政府就“銷毀會議記錄”展開攻防戰 當初，國會教育委員會所屬的在野黨議員們主張，應該將主持該會議的分配委員長作為聽證會的證人。但教育部表示，“分配委員以匿名為原則”，面露難色，以提交可以知道分配委員會會議內容的會議記錄為條件，撤回了證人采納。 但教育部只提交了已經公開的12頁摘要資料，在野黨議員們反對稱：“教育部沒有遵守約定。”共同民主黨議員文正福表示不滿稱：“教育部以公共記錄物法施行令中規定的會議記錄義務制定對象不包括分配委員會為由，拒絕提交資料。” 教育委員長金英浩（音）表示：“如果分配委員會是非常重要的會議，當然要留下記錄。到底是什麽時候銷毀的?”教育部次官吳錫煥（音）表示：“據我所知，是在分配委員會運營期間。” ● 圍繞銷毀會議記錄和會議參考資料問題休會 但到了當天下午，吳錫煥又推翻上午的發言，稱“不是銷毀會議記錄”，由此聽證會上圍繞資料的去向展開了真相攻防戰。為了查明吳錫煥壹度表示“銷毀”的資料是“會議記錄”還是“會議參考資料”，當天下午的會議還停會了約40分鐘。 在野黨批評說：“吳次官上午的回答和下午的回答不同，不能信賴。”因為他上午說是銷毀了協商內容，下午卻改口說是參考資料。文正福說：“教育部人才政策企劃官沈敏哲說，只有8頁的報告結果，寫有分配審查內容的其余資料在得到委員會全體同意後被銷毀。確實是分配委員會決定銷毀。” 吳錫煥道歉說：“沈企劃官所說搞混了會議結果摘要。”他更正稱：“準確地說，並沒有那份資料（會議記錄），而是將會議結果按次數進行整理，整理成會議結果報告。在會議進行過程中，我們粉碎了壹起使用的參考資料。” ● 患者團體“慘淡的心情” 患者團體代表也參加了當天的聽證會。作為參考人出席的重癥疾病聯合會會長金成柱（音）表示：“在這個時間，重癥患者和家屬們仍然以淒慘的心情堅持著。希望醫療界、政治界、政府壹定要回顧壹下究竟為患者做了什麽。”他還說：“請思考壹下，在事態發展到這種地步之前，為患者做了什麽。希望不要將此政治鬥爭化，浪費時間。” 作為證人出席聽證會的政府有關人士對醫科大學擴招引發的醫療空白長期化低下了頭。總統秘書室社會首席張尚允（音）表示：“此前積累的結構性問題壹下子在醫療改革過程中暴露出來，給國民和患者帶來了不便，對此深表歉意。將盡快推進承諾的課題，致力於使這種情況恢復正常。”

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