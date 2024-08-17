他信38歲的小女兒成為泰國歷史上最年輕總理. August. 17, 2024 08:08. by 崔智善 aurinko@donga.com. 泰國前總理他信·西那瓦（75歲）的小女兒佩通坦·欽那瓦（38歲，照片）正式當選泰國總理。她是泰國歷史上最年輕的壹位，也是繼前總理他信的妹妹英拉·西那瓦（57歲）之後的第二位女總理。這也是泰國歷史上第壹次誕生“父女總理”。 據路透社等媒體報道，當地時間16日，佩通坦作為泰國為泰黨領導的聯合政府參與政黨的單獨候選人，在眾議院總理選舉投票中成功獲得過半數選票，登上了總理寶座。這距離去年8月當選的總理塞塔·他威信14日因涉嫌腐敗被憲法法院解職僅隔兩天。 佩通坦是泰國政治巨頭、前總理他信的三個子女中的老幺。他信在2006年軍隊政變中被趕下臺後，在英國等地度過了15年的流亡生活，去年回到泰國。他信之所以冒著被囚禁的危險回國，是因為期待小女兒帕佩通坦領導的為泰黨壹旦掌握政權，就會被赦免。他信目前處於假釋狀態。 佩通坦借助仍有巨大影響力的父親的光環，於2021年進入了政界。在去年5月的議會選舉中，為泰黨繼前進黨之後，獲得了第二多的議席。 佩通坦在去年剖腹產僅兩天後宣布恢復選舉運動，引起了世人關註。她當時自信地表示：“我國應該向前邁進。為泰黨將使泰國擺脫經濟危機。” 但也有人指出，佩通坦當選有可能使泰國政界陷入另壹個混亂之中。英國《衛報》預測稱：“沒有行政經驗的佩通坦在政治不穩定的時期掌權，這壹點令人擔憂。他信是否假釋等需要克服的難關也不少。”

한국어