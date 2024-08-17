尹錫悅發表統壹構想壹天後，政府啟動“朝鮮自由人權基金”工作專班. August. 17, 2024 08:07. by 高道藝記者、申娜莉記者 yea@donga.com、journari@donga.com. 韓國政府16日以總統室為中心成立了工作專班，開始了建立“朝鮮自由人權基金”等履行工作。前壹天尹錫悅總統在光復節祝詞中發表以自由為基礎的統壹方案，政府從第二天開始就著手進行後續措施。 據總統室透露，專班由國家安保室第壹次長金泰孝、統壹秘書李仁培、統壹部長金暎浩等人參加，將推進建立“朝鮮自由人權基金”和準備南北實務對話協議體等。總統室相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：“基金方面正在討論基金募集方式等。雖然尚未確定年內能否籌集基金，但為了能夠盡快支援對朝民間活動，將采取激活的方針。”“朝鮮自由人權基金”是政府為了支援進行朝鮮人權相關活動的市民團體等而準備的基金。 韓國政府為了確定“朝鮮自由人權基金”的財源籌措方法，還計劃進行法律研討。觀察人士認為，該基金的財源將是南北合作基金內單獨管理的“民間捐款”等。但是，對於在沒有修改現行法律的情況下，能否將該民間捐款支援朝鮮人權相關團體，出現了不同的法律解釋。《南北合作基金法》規定，基金的具體用途是用於南北居民往來費用、促進交流及合作、補償經濟合作損失等，其中並沒有明確規定朝鮮人權相關活動。 在這種情況下，金暎浩當天召開記者懇談會，被問到尹總統前壹天公布的統壹方案最終是否意味著將朝鮮納入韓國體制的“吸收統壹”時，他強調說：“如果將依靠力量改變強壓性現狀的統壹定義為吸收統壹，那不是我們政府的政策。”對於如何將朝鮮拉到對話桌上的提問，他只表示：“我們（前壹天通過光復節賀詞）提議建立對話協議體，因此應該等待朝鮮的應對。”另外，對於“既然已經向朝鮮提出對話建議，是否會建議中斷朝鮮領導層感到敏感的對朝擴音器廣播”的提問，他表示，“擴音器是對朝鮮垃圾氣球挑釁的應對”，表明了不會建議的立場。

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