執政黨：“全賢姬出言不遜，追究責任並要求道歉” VS 共同民主黨：“應開除宋錫俊”. August. 16, 2024 07:55. by 趙亨權記者、安圭永記者 buzz@donga.com、kyu0@donga.com. 共同民主黨議員全賢姬14日在國會法制司法委員會會議上就前國民權益委員會腐敗防止局長職務代理金某死亡事件表示，“（總統夫人）金建希是殺人犯”，引起了軒然大波。執政的國民力量黨前壹天以108名該黨所屬議員全體名義提交敦促除名懲戒決議案，並於15日要求：“前代表李在明和共同民主黨要對全賢姬議員的出言不遜追究責任，並向總統夫婦道歉。”曾批評全賢姬“忘卻理性的悖倫妄言”的總統室也表示，將根據共同民主黨的正式反應進行應對。 相反，共同民主黨針鋒相對地表示，將針對在前壹天的法司委會議上向權益委員長出身的全賢姬高喊“沒有為（權益委局長）死亡做出貢獻嗎”的國民力量黨議員宋錫俊，推進取消其議員身份。宋錫俊當時對全賢姬說，“先反省自己吧。對於他的死亡，妳就沒有罪嗎？”共同民主黨認為，這壹表態存在問題。但是，共同民主黨內部也有人表示，“沒有必要配合執政黨試圖通過此次亂講事件掩蓋權益委員會焦點問題的‘稀釋’行為”，試圖避免擴大戰事。 ● 執政黨：“李在明也是殺人犯嗎？” 國民力量黨代表韓東勛當天在光復節慶祝儀式結束後會見記者時，就全賢姬的發言表示：“沒有常識。即使是政界人士，也不會有很多國民認同這樣的發言。”他強調：“將從黨的層面出發采取必要的措施。”國民力量黨院內發言人朴俊太（音）也在國會會見記者時表示：“全議員的講話，用任何語言都無法解釋或說明。應該向總統夫婦道歉，並向聽到這種厭惡發言的國民道歉。” 執政黨內有人指出，作為最高委員候選人參加共同民主黨全黨大會的全賢姬考慮到支持層的選票，故意做出了上述表態。國民力量黨議員姜升圭表示：“這難道不是為了請求‘改革之女’（李在明的強硬支持層）選自己為最高委員而撒嬌嗎？”壹名執政黨領導層相關人士也指出：“全賢姬議員的排名不斷下降，似乎有些焦急。”全賢姬在最高委員競選中排名第六，在當選範圍（前五名）之外。 國民力量黨還出現了反攻：“（如果金建希是殺人犯，）共同民主黨前代表李在明難道是‘5人殺人犯’嗎？”這裏提到的是牽涉大莊洞事件的前城南城市開發公社社長高有基（音，下同）、前城南城市開發公社開發第壹處長金文基等與李在明相關事件相關的5人死亡的事例。總統國政企劃秘書出身的姜明求議員表示：“請問全賢姬議員，李在明代表身邊的5名人物都失去了生命。李在明代表是殺人犯嗎？” 要求正式道歉的執政黨計劃根據共同民主黨的應對決定是否采取追加措施。朴俊太表示：“正在討論包括法律應對在內的多種方案。”總統室相關人士表示：“雖然現在沒有立即起訴名譽毀損等具體內容，但是會根據共同民主黨的反應調整應對力度。” ● 在野黨：“執政黨在玩‘出言不遜骯臟比賽’” 共同民主黨當天針鋒相對地表示：“將推進把玩‘胡言亂語骯臟遊戲'的宋錫俊議員除名。”該黨院內發言人盧鐘勉在新聞發布會上批判道：“權益委局長的死亡，到底和全賢姬議員有什麽關系? 真正有罪的人是向對死者施加壓力的權益委員會領導層以及向權益委員會領導層施加壓力的人。” 不過，共同民主黨院內代表朴贊大在接受記者采訪時，就全賢姬的講話爭議表示，“說話似乎不太適合”。盧鐘勉在接受記者采訪時表示：“如果執政黨現在做出不同的判斷，改變推進（對全賢姬）除名的立場，共同民主黨也有重新考慮（推進對宋錫俊議員除名）的想法。” 共同民主黨內有人指出，“全賢姬議員的表述有些過分”。李素永議員表示：“可以理解（全議員）那樣講話的心情。在國會出現過分的表述是不可取的。”

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