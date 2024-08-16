“不在俱樂部而是在寺廟裏尋找伴侶……對待異性的心態會發生變化”. August. 16, 2024 07:54. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “如果不在俱樂部（夜店、會所）而是在寺廟裏見面的話……對待異性的心態就會不同吧。” 10日在江原襄陽洛山寺見到的妙將大師（大韓佛教曹溪宗社會福祉財團代表理事•照片•音譯）在被問及為什麽在寺廟裏安排男女相親（《我將前往寺廟》）時做出了上述回答。《我將前往寺廟》是介紹20、30多歲男女年輕人見面的財團節目。這是從以未婚男女的相遇為素材的電視節目《我是單身》中借用了名字。自去年11月開始第壹季以來，人氣逐漸上升，9日和10日在洛山寺舉行的第五季中，共有1501人報名參加只有20人參與的比賽，競爭率分別為男性70.1比1和女性77.3比1。 《我將前往寺廟》的始祖是財團從2013年開始進行的“見面 寺廟寄宿”。妙將大師說：“當時以寺廟寄宿為基礎，加入了異性間的見面，比起見面，更註重寺廟寄宿，因此幾乎沒有申請者。”因此，初期由於參加者不足，職員也參與其中。 勉強維持命脈的“見面 寺廟寄宿”在去年8月妙將大師就任代表理事後脫胎換骨。妙將大師表示：“這是壹個非常好的節目，但之前被現有的習慣和想法所束縛，沒能很好地發揮出來。去年重啟了在新冠病毒疫情期間暫時中斷的節目，並提議徹底改變。這似乎符合年輕人的需求。” 首先，節目概念完全從寺廟寄宿中心轉變為相親中心 。“在‘見面 寺廟寄宿’看到，女性參加者都化著濃妝，穿著正裝和高跟鞋。壹到那裏就換上寺廟寄宿的衣服，異性之間會感受到魅力嗎？現在頭3個小時左右穿著來的衣服，給彼此見面的時間。不是來寺廟住宿，而是來相親的吧？哈哈哈。” 原定在寺廟的就寢時間（晚上9點）也推遲到晚上11點半。妙將大師說：“讓遠道而來的熱血沸騰的年輕人晚上9點睡覺，會不會太苛刻了”，“因為場所也會產生很大的影響，所以第壹季和第二季的時候在首爾鐘路區曹溪寺舉行，但漸漸地隨著季節的變化在地方寺廟舉行。”因此，今年4月和6月在鮮花盛開的仁川江華傳燈寺和忠南公州麻谷寺進行了節目。這次在洛山寺進行節目也是為了增加夏天、休假、大海等魅力元素。 受到外國媒體采訪，關註度很高的《我將前往寺廟》正在征求參加者的同意公開面容。原本認為，因為這個很多人似乎不願意參加，但出乎意料的是，喜歡這種變化（公開面容）的人更多。妙將大師表示：“這是連我們都沒有想到的部分，但是因為社會變得相互不信任，所以參加者們反而認為這是驗證的壹個階段，持肯定態度。”他們認為，如果知道自己的臉被公開，想隱瞞過去所做壞事的人無論如何都不會參加。 妙將大師表示，見面的場所是寺廟，這也成為增加彼此好感的要素。“寺廟、佛教、信仰這些要素比起在夜店或獵艷篷車見面，似乎更能讓人相信彼此。不是想輕松地玩，而是想讓妳看到真誠地與人交往。也許是因為世界變得無比輕浮，所以沒有機會，最近的年輕人也壹直希望真誠地見面。” 此次洛山寺《我將前往寺廟》中，20人中誕生了6對情侶。但是他們是如何突破超過70比1的競爭率的呢？妙將大師說：“選擇自己多麽真誠地表達自己想要與異性見面的心情。申請書上根本沒要求寫宗教信仰，也不看外貌和職業。” 《我將前往寺廟》節目在上個月的第13屆人口日活動中，因改善大眾對低出生率問題的認識而受到了總統的表彰。妙將大師表示：“可能是因為《我將前往寺廟》大受歡迎，最近40~50多歲的人，甚至《回歸單身》方面也不斷有人打電話要求為我們制作節目”，“雖然不是《回歸單身》的程度，但40多歲的人正在認真討論中。”

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