專欄：“100次跑完100公裏以上的超級馬拉松……享受著跑步，膝蓋好好的”. August. 16, 2024 07:54. . 喜歡登山，從2004年開始了馬拉松。他遇到了以高中校友為主的徽文校友馬拉松同好會（以下簡稱徽馬同）。從公司退休後從2年前開始開個人出租車的李漢久（63歲•音譯）在上個月27日第500次跑完了全程馬拉松42.195公裏，4日第100次跑完了100公裏以上的超級馬拉松。20年來，他參加比賽，僅跑的距離就超過了3.1萬公裏。 “在爬山的過程中，2003年偶然的機會參加了10公裏短距離馬拉松比賽。成績是52分左右，但其他人說這個成績很好，讓我跑馬拉松。但後來還是沒下決心去跑，直到後來遇到了徽馬同。從2004年1月開始，我們壹起奔跑。” 徽馬同每月第二個、第四個周六下午3點在首爾漢江汝矣島公園或南山見面壹起跑步。可能是因為登山多到可以縱貫白頭大幹的程度，下肢發達，在馬拉松上也暢通無阻。2004年3月他首次挑戰全程馬拉松，以4小時56分跑完全程。當年年末以4小時30分跑完全程，2005年10月更是3小時58分就跑完全程，首次不到4小時就完賽。他的最好成績是2012年3月在首爾馬拉松兼東亞馬拉松大會上創下的3小時32分。東亞馬拉松大會從2005年開始壹次也沒有落下過。李某表示，2012年是自己個人馬拉松成績最好的壹年。他連續100次跑完了馬拉松全程，2次跑完100公裏的超級馬拉松，成功完成橫穿大韓民國的308公裏跑步。橫穿大韓民國的308公裏從仁川江華出發，終點是在江原江陵鏡浦臺。 “2009年我第壹次跑完超級馬拉松。跑完全程馬拉松的時候自然而然地看到了超級馬拉松。當年4月跑完了在首爾南山舉行的50公裏比賽，6月首次用13小時50分鐘跑完了100公裏。與全程馬拉松並行，1年跑了2、3次100公裏以上，2017年加入了1961年出生的屬牛者超級馬拉松團體，正式開始奔跑。” “屬牛者超級馬拉松團體”不是壹起訓練，而是壹起參加全國超級馬拉松大賽的同好會。李某在2017年參加了8次、2018年17次、2019年足足參加了25次100公裏以上的比賽。2019年6月的200公裏比賽耗時34小時42分跑完。他的100公裏個人最好成績是2018年11月創下的11小時33分。但他平時跑得不算快，成績大多在13個小時到16個小時之間。 “人們壹提到超級馬拉松首先就會產生恐懼心理。但是實際比想象中要簡單。我走上坡路，只在平地和下坡路跑步。重要的是妳全然不在乎記錄。累了就休息壹會兒再走。有些人為了在10個小時內完賽而拼命奔跑，那樣身體可能會垮掉。到目前為止，我壹次都沒有受過傷。” 李某在馬拉松開始初期進行了系統性的訓練，但是從某個瞬間開始就不進行訓練，只參加比賽。李某說：“要想在4小時以內跑完全程，需要進行訓練。但是訓練成了我的壓力。每天跑步並不容易。因此，自從跑完50次全程馬拉松後，就沒有再進行訓練，只參加比賽。”相反，他幾乎每個周末都參加比賽。全國的馬拉松比賽幾乎都跑遍了。 但他說，開出租車時，每天只能走600至700步，需要訓練。2020年新冠病毒疫情擴散後，馬拉松比賽大幅減少，這也降低了他的競技水平。因為參賽大會數量減少了。結果，在最近的全程馬拉松上他很難跑進4小時以內，100公裏大會也遠遠超過了16個小時。“快樂奔跑”也需要具備基本的體力。由此他重新開始了訓練。 李某將參加17日在釜山海雲臺舉行的第20屆釜山夏季海灘超級馬拉松100公裏比賽。第100次完成100公裏比賽後，時隔2周再次參加比賽。到目前為止，在100公裏跑過100次以上的選手中，他是國內第36位。 “是想法的差異。我參加超級馬拉松比賽時，與熟人交談，愉快地奔跑。想找回閑暇時間。跑完全程的話，感覺身體裏的所有殘渣都流失了。就是因為這種樂趣才奔跑的。”

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