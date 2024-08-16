韓國產業界就“限制對華投資”向美國政府提交意見書……不能殃及韓國企業. August. 16, 2024 07:53. . 在限制美國資本對華尖端產業投資的政策即將實行之際，韓國產業界向美國政府提交了包含擔憂意見的意見書。因為規定模糊，在美國設有當地法人或接受美國投資的韓國企業也有可能無法對華投資。雖然美國即將舉行總統選舉，但民主和共和兩黨異口同聲對華限制，因此無論哪壹方執政，限制案實施的可能性都很高。 6月，美國財政部立法預告了全面禁止美國人和美國企業投資中國尖端半導體、人工智能、量子技術等尖端產業的履行規則，預計年內確定並實施。雖然是以美國資本為對象，但由於方針不明確，如果接受了壹丁點美國投資，也有可能成為限制對象。其中包括韓國企業的美國當地法人、美國人參與決策的韓國企業、在韓國設有工廠的美國企業等。 如果限制案成為現實，SK海力士以11萬億韓元的價格收購英特爾的NAND事業部，在美國當地設立的Solidigm，可能立即會被中國投資所束縛。因為Solidigm的核心事業——大容量數據儲存裝置中使用的NAND是在中國工廠生產的。最近，以政府和韓國企業為中心，主導全球量子技術的標準化機構也可能受到中國投資的制約。因為美國IBM參與了機構。在美國獲得招商引資的人工智能風險企業、以矽谷為據點的韓國企業的風險資本等也有可能無法進軍中國。 限制投資的對象不僅包括中國等“擔憂國家”，還包括“與擔憂國家的人有特別關系的人”，這也是問題。就連向中國供應半導體或引進材料的韓國企業也可以被規定為“特殊關系”。事實上，同中國進行交易的韓國企業都在射程之內。美國尖端產業界也對這樣的對華投資限制表示擔憂，認為美國的競爭力會下降，與韓國等同盟國的合作也會受到影響。 美國的對華限制和中國半導體掘起的“矛與盾”之爭越來越激烈。華為等中國企業為應對今後美國加強限制，正在儲備主要由三星電子、SK海力士等生產的高帶寬存儲器（HBM）芯片。美國和中國的極端對決余波將對與兩國密切相關的韓國企業產生相當大的影響。應該把過去在《通貨膨脹削減法》立法過程中初期應對失敗的事例當作反面教材。

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