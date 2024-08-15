奧運會金牌得主高寶璟：“新目標是在大滿貫賽事上再次奪冠”. August. 15, 2024 08:20. by 金正勛記者 hun@donga.com. “我的目標是再次在大滿貫賽事上奪冠。” 在巴黎奧運會女子高爾夫比賽中獲得金牌並進入美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽名人堂的新西蘭僑胞高寶璟（27歲•照片），在LPGA巡回賽ISPS蘇格蘭女子公開賽開幕前壹天的14日，在記者會上做出了上述表示。當被問及“包括獲得奧運會金牌在內，該實現的都實現了，但還有沒有目標”時，她回答說：“在退役之前，如果能再在大滿貫賽事上奪冠就好了。” 高寶璟在LPGA巡回賽上獲得了包括2個大滿貫賽冠軍在內的20個冠軍。但是高寶璟在2016年雪佛龍錦標賽的前身—全日空錦標賽上奪冠後，8年來在大滿貫賽事上壹直未能取得勝利。 高寶璟表示，“在巴黎奧運會開始之前，我曾和隊友們說過，如果獲得金牌，就不會參加在不久後舉行的蘇格蘭女子公開賽。但是當我走向奧運會領獎臺時，被我的壹名教練問到‘下壹個目標是什麽’時，我改變了想法。”她決定參加在蘇格蘭艾爾郡的敦唐納德林克斯球場舉行的蘇格蘭女子公開賽，為22日開幕的本賽季LPGA巡回賽最後壹場大滿貫賽事AIG女子公開賽做準備。AIG女子公開賽也將在蘇格蘭聖安德魯斯老球場舉行。高爾夫專門雜誌《高爾夫文摘》當天報道稱，“高寶璟在最後壹次大滿貫賽事奪冠後，11次進入大滿貫賽事前十名”，“為了延續在巴黎的氣勢，高寶璟為了熟悉蘇格蘭的‘林克斯風格球場’，將強行參加蘇格蘭女子公開賽。” 曾壹度表示只會在30歲之前作為選手參賽的高寶璟表示，“（當時）不知道為什麽說了那樣的話。這是需要深思熟慮的問題，似乎不是壹夜之間就能決定的問題。”她說：“在打高爾夫球的過程中，確實有壹種打得糟糕的時候想馬上退役，打得順的時候可以永遠繼續下去的感覺。今年不會是最後壹年”，暗示暫時不會隱退。

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