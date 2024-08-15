谷歌推出搭載“語音AI助手”的智能手機，與三星和蘋果形成三足鼎立之勢. August. 15, 2024 08:20. by 韓鐘浩記者 hjh@donga.com. 谷歌推出了搭載新壹代語音人工智能（AI）助手功能的智能手機。在蘋果預告將攜手OpenAI推出語音助手“Siri”的AI升級版本的情況下，谷歌提前壹步將新產品推向市場。三星在今年年初推出了搭載AI功能的Galaxy S24，預計AI智能手機的主導權競爭將愈加激烈。 谷歌13日（當地時間）在美國加利福尼亞州山景城總部舉行新產品公開活動“Made by Google 2024”，公開了本公司最新智能手機Pixel 9系列和搭載在該產品的人工智能（AI）模型“Gemini”的新功能。當天推出的“Gemini Live”是可以與用戶對話的語音功能。可以用“Hey Google”的命令語召喚AI，指示搜索信息或操作智能手機。谷歌解釋說，不僅可以與Gmail或地圖等谷歌應用程序聯動，還可以與日歷等手機的現有功能聯動。也可以向Gemini下命令要求其定好鬧鐘或生成YouTube音樂播放列表。谷歌表示，今後幾周內可以使用該功能。 谷歌通常在10月份公開新智能手機，但今年提前了兩個月。這比預定於下月推出的蘋果iPhone 16更早上市。有分析認為，Gemini Live不僅可以在谷歌Pixel手機上使用，還可以在三星Galaxy手機上使用，因此這是泛安卓陣營對蘋果Siri發出的挑戰書。據《華爾街日報》（WSJ）報道，iPhone用Gemini Live將隔壹段時間再上市。 據悉，蘋果當初預計在9月公開iPhone 16時，將同時搭載AI技術“蘋果智能（Apple Intelligence）”，但計劃被推遲。從10月左右更新的iOS 18.1開始適用蘋果智能，預計iPhone 16上市壹個月後開始可以正式使用AI智能手機。蘋果智能的核心是變聰明的Siri。此前，蘋果在6月的年度世界開發者會議（WWDC）上宣布，將在本公司的語音助手“Siri”上結合OpenAI的“GPT-4o”，因此備受關註。 三星電子今年1月在世界上首次推出了具有實時翻譯13種語言等功能的搭載On-device AI的智能手機Galaxy S24。On-device AI不是以現有的雲計算為基礎的AI，而是在終端機本身執行AI功能，在保安方面具有優勢。三星於上月推出了適用該技術的Galaxy Z Flip6和Z Fold，將當初適用於S24的AI功能擴大到了2023年以後上市的所有S系列和Z系列產品上。 繼三星之後，谷歌和蘋果也相繼進入AI智能手機市場，市場格局將如何重組也備受關註。高麗大學人工智能研究院教授崔炳浩（音）表示：“單純地擴大液晶大小、升級相機功能的現有戰略很難在智能手機市場上確保競爭力。為了差別化，跨國企業開發AI智能手機等革新模型是不可抗拒的趨勢。”

한국어