美國司法部考慮強制拆分反壟斷案敗訴的谷歌. August. 15, 2024 08:20. by 林雨宣 imsun@donga.com. 彭博社當地時間13日報道說，美國司法部正在考慮分割世界最大的搜索企業谷歌的企業。這是本月5日華盛頓聯邦法院法官阿米特·梅赫塔判決“谷歌是壟斷企業”後采取的後續措施。如果司法部按照內部計劃著手實際分割谷歌的企業，這將是自1982年分割AT&T後，時隔42年再次試圖分割大型技術企業。預計此舉將對美國乃至全球信息技術（IT）業界產生相當大的影響。 彭博社當天援引匿名相關人士的話報道說：“（司法部內部）正在討論包括分割企業在內的旨在消除谷歌在網絡搜索領域支配力的多種方案。”有預測稱，如果司法部正式推進谷歌解體，將優先討論出售移動操作系統“安卓”和網絡瀏覽器“Chrome”以及通常被稱為“谷歌Ad”的網絡文本廣告平臺“AdWords”的方案。 彭博社還表示：“作為比（出售服務部門）更寬松的選項，有強迫谷歌與競爭公司共享更多數據，防止在人工智能產品中獲得不公平優勢的措施。”《紐約時報》預測，美國政府還將禁止谷歌與蘋果等簽訂“在智能機器的瀏覽器上搭載谷歌作為自動搜索引擎”的相關壟斷性合同。 此前，梅赫塔曾判決稱：“支配全世界90%搜索市場的谷歌非法排除了競爭者。為了將谷歌的搜索引擎獨家搭載在蘋果iphone等，提供數萬億韓元，這是非法的，給消費者帶來了損失。” 谷歌雖然立即表明了上訴的意向，但梅赫塔下令，包括政府為恢復競爭而制定提案在內，要謀劃第二階段訴訟。梅赫塔要求司法部等部門在4日之前制定相關方案。相關審理將於9月6日舉行。當天在紐約股市，谷歌母公司“字母表”的股價在時間外交易中最多下跌了2.5%。

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