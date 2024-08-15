“死後將成為大韓的鬼魂”……被日本帝國主義搶走的義兵文書時隔110年重新歸來. August. 15, 2024 08:19. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “小弟不在這裏，（略）流著眼淚不知不覺暈倒在地。我很氣憤，很冤枉，想壹死了之，無法用語言來形容。” 義兵長許蒹（1851~1939年）在信中寫道，同樣是義兵長的弟弟許蒍（1855~1908年）被日本帝國主義逮捕，生命陷入垂危，為此感到十分悲傷。1907年8月日本帝國主義解散大韓帝國軍隊後，他們兄弟倆在京畿道楊州組織的義兵13道倡義軍活動。許蒹面對失去弟弟的危機也毅然決然。他在寫給義兵們的信中說：“只有在互相愛護、互相保護之後，才恢復國權（下略）。”但是弟弟許蒍在被捕4個月後，最終在京城監獄（西大門刑務所）被處以絞刑。 大約110年前被日本憲兵警察搶走的抗日義兵的記錄回到了祖國。國家遺產廳和國外所在文化遺產財團在第79屆光復節前夕的14日，在首爾國立古宮博物館公開了從海外收回的13件韓末義兵相關文件和《韓日關系史料集》、《鳥峴墓閣韻》等。 當天公開的韓末義兵相關文件是1851年至1909年制成的13份文件。其中包括在13道倡義軍活動的許蒍等的文章、義兵將領崔益鉉（1833~1907年）的書信等。這些文件以兩個卷軸的形式制作，從開頭寫的文章來看，可以推測當時任日本憲兵警察的芥川長治在收集文件後制作成了現在的形態。芥川在各卷軸上標有“排斥韓末日本的首領的信”、“排斥韓末日本的暴徒將領的檄文”等標題。 國家遺產廳相關人士表示：“該資料明確記錄了日本帝國主義的得手經過，而且可以窺見當代日本帝國主義鎮壓義兵的真實情況，是重要的資料。”義兵專家、圓光大學圓佛教思想研究院責任研究員朴敏英（音）表示：“可以確認李康年和許蒍等大韓民國建國勛章中獲得最高等級的獨壹無二的義兵將領們實際制成的公文，因此價值很高。” 文件處處都生動地展現了義兵將領們面對困難也不氣餒的樣子。“活著就是大韓的百姓，死了將成為大韓的鬼魂。”1909年2月，義兵長尹仁淳留下了這樣的告示。直到1908年5月13日被日本帝國主義逮捕的當天為止，決心“合營以揚威軍隊的聲勢”的許蒍的書信也十分打動人心。另外，還可以具體確認軍需物資不足、義兵之間的矛盾等當時義兵的活動情況。 當天同時公開的《韓日關系史料集》是大韓民國臨時政府為要求國際聯盟承認韓民族的獨立而在中國上海編纂的4本歷史書。從三國時代到三壹運動，各年代告發日本侵略的事件。據悉，雖然共制作了100件，但目前只有獨立紀念館收藏本和美國哥倫比亞大學東亞圖書館收藏本等2件完整本，此次是第三次公開完整本。另外，古下宋鎮禹先生（1890~1945年）的父親、潭陽學校創始人宋薰（1862~1926年）在木板上刻有詩的《鳥峴墓閣韻》也壹同被公開。國家遺產廳等部門表示，韓末義兵相關文件是通過福券基金在日本購買的，其余2件是通過美國和日本個人收藏者捐贈的。

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