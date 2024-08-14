第四任安保室長、第三任國防部長…… 理由不清不楚的人事調整. August. 14, 2024 08:06. . 圍繞尹錫悅總統前天進行的外交安保班子人事調整，人們議論紛紛。提名總統警衛處長金龍顯為新任國防部長、國防部長申源是和安保室長張浩鎮分別擔任國家安保室長和外交安保特別助理，事實上這是“旋轉門”人事安排，但突然公布人事安排的背景卻令人費解。特別是，將外交和國防相結合的控制塔——安保室長從外交官出身替換為軍隊出身，對此，政府內部也提出了是否正確選擇的疑問。 此次人事調整中，尹總統的高中前輩、親信、軍隊出身的人士被提拔為國防部長，外交部出身的安保室長似乎被辭退。從中可以看出，尹總統重用熟人、壹起工作過的人的人事風格。但從突如其來的突然宣布到松懈的後續措施等，所有的壹切都充滿了疑問。沒有公布下任警衛處長人選，緊急組建的特別助理的作用也不明朗。另外，國防部長暫時還兼任安保室長。這是現政府執政以來第四次任命安保室長、第三次任命國防部長，而且分別在時隔7個半月、11個月後被撤換，至今沒有做出正確的解釋。因此，甚至有人懷疑是不是有什麽難言之隱。 總統室解釋說，尹總統從很久以前就開始構想，這也不是追究責任的人事安排。從壹個月前參加北約峰會開始，就壹直在為應對急劇變化的國際局勢進行安保構想，並在夏季休假期間進行了深思熟慮。但是，考慮到距離成為局勢變化分岔點的美國大選僅剩80多天，在這個時期果斷實行“國防比外交更重要”的人事安排是否恰當，不得不讓人懷疑。 在11月舉行的美國總統選舉中，前總統特朗普還是副總統哈裏斯無論是誰當選，都會出現新政府，因此，其變化的影響，特別是對韓美同盟產生的不確定性很大。因此，作為韓國政府來說，現在是需要集中外交力量的重要時期。主張強硬應對朝鮮挑釁的軍隊出身的安保室長能否順利地做出敏捷、靈活的外交應對還是個疑問。而且在如此敏感的時期，過去“捂嘴”等過度警衛引起爭議的人士被起用為國防部長也很難說合適。外交安保部門的人事安排本應比任何領域都要穩定，但如果頻繁更換，連理由也模棱兩可，問題將非常嚴重。

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