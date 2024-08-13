前往巴黎的又壹支奧林匹克代表隊. August. 13, 2024 08:22. by 金正勛記者 hun@donga.com. “各位的成就對大韓民國來說是無限的光榮。” 文化體育觀光部長官柳仁村（73歲）12日在首爾松坡區奧林匹克公園舉行的巴黎殘奧會（殘疾人奧運會）韓國代表團成立儀式上做出了上述表示。按照慣例，文體部部長和第二次官將分別出席奧運會和殘奧會開幕式，但柳部長和奧運會金牌得主張美蘭次官（41歲）改變了順序。柳長官在度過第壹個任期的2008年也沒有出席北京奧運會，而是參加了殘奧會開幕式。 柳部長說：“大家的生活本身就是壹部電視劇，大家都是這部電視劇的主人公”，“雖然之前有過艱難的訓練過程，但希望妳們能壹直努力挑戰到最後。”當天，柳部長還向金永健（40歲•乒乓球）和李度研（52歲•自行車）傳達了親筆書信，並鼓勵了他們。 率領包括83名選手和94名管理人員在內的177人前往巴黎的韓國代表團團長裴東賢（41歲）表示：“包括皮劃艇和鐵人三項等首次參加殘奧會的項目在內，將參加歷屆最多的17個項目”，“將響應此次大賽的口號‘準備好的英雄們超越極限走向勝利’，盡最大努力予以支持。” 昌盛集團副會長裴團長在會上還發表了追加獎勵計劃。與獎牌顏色無關，將向在巴黎大會上獲獎的所有選手頒發用純金20錢制作的金牌。追加獎勵方案壹公布，選手們就傳來了吶喊聲和掌聲。大韓殘疾人體育會會長鄭鎮完（58歲•以上人名音譯）表示：“本來體育會向所有參賽選手和管理人員發放獎金，但是裴團長今天早上表示‘這還不夠’，提議追加獎勵。” 韓國代表團將從14日開始按照項目日程分批前往巴黎。殘疾人體育會計劃從14日開始到26日為止的13天裏，在巴黎外圍地區運營當地夏令營，幫助選手們適應當地環境和狀態管理。韓國代表團的目標是，在本屆巴黎殘奧會上摘得5枚以上金牌，進入綜合排名前20位。巴黎殘奧會以韓國時間29日淩晨3時舉行的開幕式為開端，進入為期12天的激戰。

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